Ekvador Başkanı Noboa'ya suikast girişimi

AFP'nin haberine göre Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa’nın konvoyuna ateş açıldı.

Reuters, Noboa'nın olayda yaralanmadığı bilgisini paylaştı.

Çevre ve Enerji Bakanı Ines Manzano’nun açıklamasına göre, Noboa’nın aracı Canar eyaletinde bir etkinliğe giderken yaklaşık 500 kişilik bir grubun taşlı saldırısına uğradı.

Olayın ardından başkanın aracında “kurşun izlerine benzeyen hasarlar” tespit edildi.

Manzano, bu suikast girişiminde Devlet Başkanı Noboa'nın saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ve olayla bağlantılı beş kişinin gözaltına alındığını açıkladı.