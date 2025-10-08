  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Ekvador Başkanı Noboa'ya suikast girişimi
Takip Et

Ekvador Başkanı Noboa'ya suikast girişimi

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa’nın konvoyuna taşlı saldırı düzenlendi, aracında kurşun izleri tespit edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekvador Başkanı Noboa'ya suikast girişimi
Takip Et

AFP'nin haberine göre Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa’nın konvoyuna ateş açıldı. 

Reuters, Noboa'nın olayda yaralanmadığı bilgisini paylaştı. 

Çevre ve Enerji Bakanı Ines Manzano’nun açıklamasına göre, Noboa’nın aracı Canar eyaletinde bir etkinliğe giderken yaklaşık 500 kişilik bir grubun taşlı saldırısına uğradı.

Olayın ardından başkanın aracında “kurşun izlerine benzeyen hasarlar” tespit edildi.

Manzano, bu suikast girişiminde Devlet Başkanı Noboa'nın saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ve olayla bağlantılı beş kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Dünya
Greta'dan ilk açıklama: İşkence gördüm
Greta'dan ilk açıklama: İşkence gördüm
İspanya'da bina çöktü: Ölüler ve yaralılar var
İspanya'da bina çöktü: Ölüler ve yaralılar var
AB, Rus diplomatların Schengen bölgesinde geçişlerini kısıtlamaya hazırlanıyor
AB, Rus diplomatların Schengen bölgesinde geçişlerini kısıtlamaya hazırlanıyor
Hamas: İsrail daha önceki taahhütlerini yerine getirmedi, gerçek güvenceler istiyoruz
Hamas: İsrail daha önceki taahhütlerini yerine getirmedi, gerçek güvenceler istiyoruz
Ensarul örgütünün üst düzey yöneticisi öldürüldü
Ensarul örgütünün üst düzey yöneticisi öldürüldü
Trump'tan Gazze mesajı: Elimizden geleni yapacağız
Trump'tan Gazze mesajı: Elimizden geleni yapacağız