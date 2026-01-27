  1. Ekonomim
  3. Ekvador, Kolombiya petrolünün ülkesine taşınma tarifesi vergisini yüzde 900 artırdı
Ekvador, Kolombiya petrolünün ülkesine taşınma tarifesi vergisini yüzde 900 artırdı

Ekvador, komşu ülke Kolombiya'dan ülkesine taşınan petrolün tarife vergisini yüzde 900 artırdığını duyurdu.

Ekvador hükümeti, ülkeye elektrik ihracatını 1 Şubat'tan itibaren durdurma kararı alan Kolombiya'ya karşılık olarak yeni tarife vergisi açıkladı.

Ekvador Çevre ve Enerji Bakanı Ines Manzano, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kolombiya petrolünün ülkesine taşınma tarifesine yüzde 900 artış yapıldığını doğrulayarak, "Ekvador, sınır güvenliğine, ticaret dengesine ve enerji güvenliğine öncelik vermektedir." ifadesini kullandı.

Kolombiya'nın Trans-Ekvador Boru Hattı Sistemi (SOTE) üzerinden geçen her varil petrol için ödediği gümrük vergisinin 3 dolardan 30 dolara çıktığı bilgisi verildi.

Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümeti, söz konusu karara ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklamada bulunmadı.

İki komşu ülke arasında, bir süredir sınır bölgelerinde uyuşturucu örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlar nedeniyle "işbirliği eksikliği" anlaşmazlıkları yaşanıyor.

Kolombiya hükümeti, 23 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 1 Şubat’tan itibaren tarife vergisi uygulama kararı alan komşu ülke Ekvador’a elektrik ihracatını durdurduğunu bildirmişti.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, 22 Ocak'taki açıklamasında, uyuşturucuyla mücadelede yeterli destek görmediklerini öne sürerek Kolombiya’dan ithal edilen ürünlere yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

