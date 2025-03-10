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Ekvador, sınır dışı edilen yabancı uyruklu düzensiz göçmenleri almayacak

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, ABD başta olmak üzere farklı ülkelerden sınır dışı edilen yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini onaylamayacaklarını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Ekvador, sınır dışı edilen yabancı uyruklu düzensiz göçmenleri almayacak
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Noboa, X hesabından yaptığı paylaşımda, diğer ülkelerden sınır dışı edilen Ekvador vatandaşlarının devlet desteğine sahip olacaklarını ve ülkelerine dönüşte sıkıntı yaşamayacaklarını bildirdi.

"Halkımızı terk etmiyoruz"

"Halkımızı terk etmiyoruz." ifadesini kullanan Noboa, ülkesinin, ABD başta olmak üzere farklı ülkelerden sınır dışı edilen diğer milletlerden düzensiz göçmenleri ise almayacağını belirtti.

Noboa, paylaşımında "ABD'den sınır dışı edilen Venezuelalıların taşınacağı uçakların ülkeye girişini engellediği" iddiasıyla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu da eleştirdi.

Trump yönetimi, geçen hafta petrol şirketi Chevron'un Venezuela'da faaliyet göstermesine izin veren lisansı iptal etmişti.

Venezuela lideri Maduro da buna karşılık iki ülke arasındaki iletişimin zarar gördüğünü ve ABD'den Venezuelalı göçmenlerin taşınacağı uçuşların bu durumdan olumsuz etkileneceğini söylemişti.

Trump yönetiminin göçmen politikaları

ABD Başkanı Donald Trump, yemin töreninin hemen ardından, ABD'de doğan göçmen çocuklarına otomatik vatandaşlık sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını ve bu hakkı tanıyan Anayasa'nın 14. ek maddesinin yeniden yorumlanması gerektiğini belirtmişti.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının kaldırıldığını duyurmuştu.

Trump, ayrıca düzensiz göçmenlerin gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

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