Ekvador'da elektrik kesintisi: Tüm ülke saatlerce elektriksiz kaldı, tren seferleri durdu

Luque daha sonra X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, ülke çapında elektrik şebekesinin yüzde 95'inin yeniden çalışmaya başladığını açıkladı.

Metro sistemi durma noktasına geldi, trafik ışıkları söndü

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, 18 milyon nüfuslu Ekvador'un yaklaşık 3 milyon nüfuslu başkenti Quito'da metro sistemi durma noktasına geldi. Kentte öğleden sonra trafik ışıkları söndü. Ülke çapında tren seferleri durdu, yolcular tahliye edildi.

Tüm dersler askıya alındı

Eğitim Bakanlığı, güvenlik nedeniyle akşam saatlerindeki tüm derslerin askıya alındığını, uzaktan eğitime geçildiğini açıkladı. Yerel medyada da bazı bölgelerde su kesintisi yaşandığı ve halkın önceden uyarı yapılmadığı için tepkili olduğu yönünde haberler yayımlandı.

Ekvador'un enerjisinin çoğu komşu Kolombiya'dan geliyor

Ekvador enerjisinin çoğunu komşu ülke Kolombiya'dan ihraç ediyor. Ülkede Nisan ayında yaşanan kuraklığın hidroelektrik santralleri olumsuz etkilemesi ve Kolombiya'nın kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Ekvador’a yönelik enerji ihracatını durdurması sonrası, hükümet bir dizi planlı elektrik kesintisi uygulamak zorunda kalmıştı.

Ekvador'da büyük şehirlere bazen günde 13 saat elektrik verilememişti. Mayıs ayındaki şiddetli yağışlar sonrası elektrik kesintileri son bulmuştu.