Ekvador'da suç ve şiddet alarmı: 60 günlük olağanüstü hal

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Ekvador'da artan suç ve şiddet olayları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın imzaladığı 498 sayılı Yürütme Kararnamesi ile ülkenin 8 eyaleti ve 3 kantonu 60 günlük olağanüstü hal kapsamına alındı. Kararla birlikte bazı anayasal haklar geçici olarak askıya alınırken, güvenlik güçlerine suç delillerine dayanarak baskın ve el koyma işlemleri gerçekleştirme yetkisi verildi.

8 eyalet ve 3 kanton kapsama alındı

Olağanüstü hal kararı; El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena ve Santo Domingo de los Tsáchilas eyaletlerinde uygulanacak. Karar kapsamında ayrıca Azuay eyaletindeki Camilo Ponce Enríquez, Bolívar eyaletindeki Las Naves ve Cotopaxi eyaletindeki La Maná kantonları da bulunuyor.

Dört eyalette sokağa çıkma yasağı

Karar doğrultusunda El Oro, Guayas, Los Ríos ve Manabí eyaletlerinde gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak, 17-30 Eylül tarihleri arasında gece yarısından sabah saat 05.00'e kadar geçerli olacak.

Bazı anayasal güvenceler askıya alındı

Olağanüstü hal kapsamında konut ve yazışmaların dokunulmazlığına ilişkin anayasal güvenceler geçici olarak askıya alındı. Kararnameyle güvenlik güçlerine, suç delillerine dayanılması şartıyla baskın düzenleme ve el koyma işlemleri yapma yetkisi verildi.

Gerekçe artan cinayetler

Hükümet, olağanüstü hal kararının gerekçesi olarak ülkede son dönemde artan cinayetleri gösterdi. Resmi verilere göre, 16 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında olağanüstü hal kapsamına alınan 8 eyalette 442 kasıtlı cinayet işlendi.