Ekvador'un solcu muhalif lideri Luisa Gonzalez gözaltına altına alındı

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Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın en güçlü siyasi rakibi olarak bilinen Yurttaş Devrimi Partisi lideri Luisa Gonzalez hakkında adli süreç başlatıldı. Ekvador Başsavcılığı, 2023 yılındaki başkanlık yarışı sırasında aktarılan bağışların kaynağına yönelik tutarsızlıklar tespit edildiğini duyurdu. Kara para aklama iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde toplam yedi kişi hakkında işlem yapıldığı bildirilirken, muhalefet kanadı kararın derhal kaldırılmasını talep etti.

Ülkede yaklaşan yerel seçimler öncesinde iki muhalif partinin kapatılmasının ardından gelen bu hamle, iktidarın muhalefet üzerindeki baskıyı artırdığı yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Bölge liderlerinden sert tepkiler yükseldi

Gonzalez'in gözaltı kararı sadece Ekvador sınırları içerisinde kalmayıp Latin Amerika genelinde geniş yankı uyandırdı. Bölgedeki solcu liderler ve eski devlet başkanları yaşanan olayı sert bir dille eleştirdi.

Bolivya'nın eski devlet başkanı Evo Morales, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürecin siyasi bir yargılama olduğunu belirterek, bölgede bağımsızlık mücadelesi veren aktörlerin tasfiye edilmeye çalışıldığını savundu. Kolombiya'nın eski lideri Gustavo Petro ise Uluslararası Af Örgütü'nü göreve çağırarak, Gonzalez'in özgürlüğüne kavuşması adına uluslararası bir dayanışma kampanyası başlatılması gerektiğini dile getirdi.