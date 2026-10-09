El Nino şimdiye kadar kaydedilen en sıcak seviyesine ulaştı

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Japonya Meteoroloji Ajansı'nın verilerine göre, izlenen Pasifik Okyanusu bölgesindeki deniz yüzeyi sıcaklığı mevsim normallerinin 4 derece üzerinde ölçüldü.

Bu seviyenin, 1949 yılında başlayan veri kayıtlarından bu yana kaydedilen en yüksek değer olduğu belirtildi. Olağanüstü sıcaklık artışı, El Nino olayının şiddetine ilişkin değerlendirmeleri gündeme taşıdı.

“Süper El Nino” dikkat çekiyor

Uzmanların “süper El Nino” olarak tanımladığı bu durum, Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının alışılmış seviyelerin çok üzerine çıkmasıyla öne çıkıyor.

El Nino, tropikal Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan doğal bir iklim olayıdır. Küresel atmosfer dolaşımını etkileyerek farklı bölgelerde sıcaklık ve yağış düzenlerinde değişimlere yol açabilir.

Bununla birlikte, sıcaklık rekorunun küresel hava olaylarına etkisinin boyutu, El Nino'nun gelişimi ve diğer iklim koşullarıyla birlikte değerlendirilmelidir.