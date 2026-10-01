El Salvador'da yeni dönem hazırlığı: Bukele üçüncü kez yarışacak

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El Salvador Yüksek Seçim Mahkemesi, ülkede genel seçimlerin 28 Şubat 2027'de yapılacağını açıkladı. Seçimlerde cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısının yanı sıra yasama organındaki sandalyeler için de oy kullanılacak. Toplam 582 seçilmiş makam için seçim yapılacak.

Bukele üçüncü dönem için yarışacak

Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, 2027 seçimlerinde üçüncü kez üst üste başkanlık için yarışacak. Bukele'nin yeniden adaylığının önünü, ülkede yapılan anayasal değişiklikler açtı. 2025'te kabul edilen düzenlemelerle cumhurbaşkanının yeniden seçilmesinin önündeki sınırlamalar kaldırıldı. Düzenlemelerle cumhurbaşkanlığı görev süresi de beş yıldan altı yıla çıkarıldı.

Nuevas Ideas adaylığını onayladı

Bukele'nin liderliğindeki iktidar partisi Nuevas Ideas, Temmuz 2026'da yapılan ön seçimde mevcut cumhurbaşkanını 2027 seçimleri için aday gösterdi. Bukele'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Félix Ulloa da yeniden aday oldu. Bukele'nin adaylığı, anayasal değişikliklerin ardından üçüncü bir dönem için başkanlık yarışına girmesini mümkün hale getirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi tek turda yapılacak

Anayasal düzenlemeler yalnızca yeniden seçilme kurallarını değiştirmedi. İkinci tur uygulaması da kaldırıldı. Yeni sistem kapsamında cumhurbaşkanlığı seçimi tek turda gerçekleştirilecek ve en fazla oyu alan aday seçimi kazanacak. Cumhurbaşkanlığı görev süresi ise altı yıl olacak.

Seçmenler 2027'de sandık başında

El Salvador'da seçmenler 28 Şubat 2027'de cumhurbaşkanlığı, yasama organı ve diğer seçilmiş makamlar için oy kullanacak. Yurt dışında yaşayan yaklaşık 982 bin Salvadorlunun da seçim sürecinde oy kullanması bekleniyor. Seçim takvimine göre siyasi partiler adaylık başvurularını 1 Ekim-19 Kasım 2026 tarihleri arasında sunabilecek.