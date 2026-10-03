Elektrikli araç yarışında yeni hamle: Renault Fransa’ya 10 milyar euro yatıracak

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Renault Group, Fransa’daki elektrikli araç dönüşümünü hızlandırmak amacıyla önümüzdeki beş yıllık dönemde ülkeye 10 milyar eurodan fazla yatırım yapacak. Şirketin CEO’su François Provost, yatırımların elektrikli araçlara yönelik çalışmaların yanı sıra otomobilleri daha erişilebilir fiyatlarla sunma hedefini destekleyeceğini açıkladı.

Son beş yılda 13 milyar euro harcandı

Renault, Fransa’daki sanayi operasyonlarının elektrikli araç üretimine uyarlanması için son beş yılda 13 milyar euro yatırım gerçekleştirdi. Yeni yatırım programıyla bu dönüşümün sürdürülmesi planlanıyor. Provost, yatırımların gerçekleşmesini Fransa’daki sosyal ve siyasi koşulların uygun olmasına bağladı.

Elektrikli araç satışlarında rekor

Fransa’da elektrikli araçların yeni otomobil kayıtlarındaki payı eylül ayında yüzde 42’ye yükseldi. Bu oran ülkede elektrikli araçlar açısından rekor seviyeye işaret ediyor. Fransa'da elektrikli araçların yeni otomobil kayıtlarındaki payı eylül ayında rekor seviyeye ulaşırken, Renault CEO'su François Provost talepteki artışın İran savaşının başlamasından bu yana yükselen akaryakıt fiyatlarıyla desteklendiğini belirtti.

Üretim yüzde 25 artacak

Renault’nun Fransa’daki fabrikalarında üretim önceki yıllara kıyasla daha yüksek seviyelere ulaştı. Şirket, 2025 yılında Fransa’da 500 bin otomobil üretti. Elektrikli araç üretimindeki artışın etkisiyle 2026 yılında üretimin en az yüzde 25 daha yüksek olması bekleniyor.

Yeni yatırımlar elektrikliye odaklanacak

Renault’nun yeni yatırım planı, Fransa’daki elektrikli araç üretiminin genişletilmesine dayanıyor. Şirket, aynı zamanda daha uygun fiyatlı otomobiller geliştirme hedefini de yatırım programının parçası olarak öne çıkarıyor.