Elektrikli araçlarda oyunun kuralları değişiyor: Chery yeni nesil bataryalarını yollara çıkarıyor!

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Elektrikli otomobil pazarındaki rekabet batarya teknolojileriyle yeni bir boyuta taşınıyor. Çinli otomotiv devi Chery, elektrikli araçların menzilini ve güvenliğini önemli ölçüde artırması beklenen katı hal batarya teknolojisi için kritik yol haritasını açıkladı. Şirket, laboratuvar aşamasını geride bırakan bu yeni nesil batarya hücrelerini 2027 yılı itibarıyla gerçek araçlar üzerinde test etmeye başlayacağını duyurdu.

Dev yatırımla 1.5 milyar dolarlık bütçe

Chery Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue tarafından paylaşılan detaylara göre şirket, katı hal batarya teknolojisinin geliştirilmesi ve araçlara entegrasyonu için 10 milyar yuan (yaklaşık 1,5 milyar dolar) tutarında devasa bir bütçe ayırdı. Şirketin şimdiden 400 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşan katı hal batarya hücreleri geliştirdiği belirtilirken, saha testlerinde öncelikli olarak güvenlik kriterlerinin tam anlamıyla karşılanması hedefleniyor.

İlk testler Exeed ES8 üzerinde yapılacak

Katı hal batarya teknolojisiyle donatılacak ilk modellerden birinin, ipuçları daha önce paylaşılan Exeed ES8 station wagon modeli olması planlanıyor. Chery, söz konusu model üzerinde gerçekleştirilecek gerçek yol testleriyle bataryaların performansını, şarj verimliliğini ve dayanıklılığını detaylı şekilde doğrulayacak.

Geçiş sürecinde yarı katı bataryalar devreye girecek

Tamamen katı hal bataryalara geçiş öncesinde Chery, daha yakın vadede yarı katı batarya teknolojisini kullanıma sunacak. Şirket, "Rhino" katı-sıvı batarya paketlerinin araçlara montajına 2026’nın dördüncü çeyreğinde başlamayı hedefliyor. Böylece tam katı hal teknolojisine geçilmeden önce pazarda kademeli bir dönüşüm sağlanması amaçlanıyor.

Çin'de batarya yarışı kızışıyor

Chery'nin bu stratejik adımı, Çin'deki otomotiv ve enerji devleri arasındaki rekabetin de ne kadar sertleştiğini gösteriyor. CATL, BYD, Geely ve Gotion High-Tech gibi küresel oyuncuların da katı hal batarya yarışında vites artırmasıyla birlikte 2027 yılı, yeni nesil bataryaların ticari olarak araçlarda sınandığı dönüm noktası bir dönem olmaya aday gösteriliyor.