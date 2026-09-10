Eleştirilen veri merkezleri enerji kaynağına dönüştü: Danimarka atık ısıyı evlere yönlendiriyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Avrupa Birliği üyesi Danimarka, enerji dönüşümünde ezber bozan yenilikçi bir uygulamayı hayata geçirdi. Ülkede yüksek elektrik tüketimleri sebebiyle çevreci grupların ve kamuoyunun tepkisini çeken veri merkezleri, bu kez ısınma krizine karşı stratejik bir enerji kaynağına dönüştürüldü.

Geliştirilen yeni altyapı projeleri sayesinde veri merkezlerinde sunucuların soğutulması sırasında ortaya çıkan devasa miktardaki atık ısı boşa gitmiyor. Danimarka yönetimi ve yerel enerji sağlayıcıları, bu ısıyı geri kazanarak şehir içi bölgesel ısıtma ağlarına entegre etti ve doğrudan binlerce evin kullanımına sundu.

Tepki toplayan altyapı çevreci kaynağa dönüştü

Yapay zekâ ve dijital servislerin yaygınlaşmasıyla birlikte veri merkezlerinin elektrik hatları üzerindeki baskısı küresel çapta tartışma konusu olmaya devam ediyordu. Danimarka, bu tesislerin çevreye yarattığı yükü azaltmak adına atık ısı geri kazanım teknolojilerini zorunlu ve yaygın bir model haline getirdi.

Tesislerden çıkan sıcak su ve hava, özel ısı değiştiriciler ve yüksek verimli pompalar aracılığıyla şebekeye aktarılıyor. Böylece hem veri merkezlerinin soğutma verimliliği artırılıyor hem de fosil yakıtlara olan bağımlılık önemli ölçüde azaltılıyor.

Bölgesel ısıtma ağlarıyla evlere ulaştırılıyor

Danimarka'da halihazırda yaygın olan bölgesel ısıtma (district heating) altyapısı, bu yeni sistemin entegrasyonunu kolaylaştıran en büyük etken oldu. Santrallerden ve teknoloji üslerinden elde edilen atık ısı, yeraltı boru hatları aracılığıyla mahallelere dağıtılarak evlerdeki radyatör ve musluklara ulaştırılıyor.

Uzmanlar, veri merkezlerinin atık ısısının enerjiye dönüştürülmesinin diğer AB ülkeleri için de emsal teşkil edebileceğini, böylece hem teknolojik büyümenin sürdürülebileceğini hem de evsel ısıtma maliyetlerinin düşürülebileceğini vurguluyor.