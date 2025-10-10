  1. Ekonomim
Elinde şişlik ve morluklar oluşmuştu! Trump yine sağlık kontrolüne giriyor

Geçtiğimiz aylarda elinde morluk ve şişlikler oluşan ABD’nin 79 yaşındaki başkanı Donald Trump, yeniden sağlık kontrolüne girecek. Bu, Trump’ın 6 ay içinde gireceği ikinci check-up olacak. Peki, ABD Başkanı Trump’ın sağlık durumu nasıl, hastalığı var mı?

Son dönemde elindeki şişlikler ve morluklarla gündeme gelen ABD’nin 79 yaşındaki Başkanı Donald Trump’ın sağlığı ile ilgili endişeler gündemden düşmüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün check-up yaptıracağı duyuruldu.

Trump, ABD tarihinin en yaşlı ikinci başkanı

79 yaşındaki Trump'ın rutin bir kontrol amacıyla sağlık kontrolüne gireceği belirtildi.

Ocak ayında yeniden Beyaz Saray'da göreve başlayan Trump, ABD tarihinin en yaşlı ikinci başkanı olarak kayıtlara geçti.

Orta Doğu seyahati öncesi sağlık kontrolü dikkat çekti

Pazar günü Orta Doğu'ya seyahat etmeyi planlayan Trump'ın bu yıl ikinci kez check-up'a gireceği belirtildi.

Geçen yıl yapılan başkanlık yarışında Trump, Biden'dan daha genç ve formda olduğunu söyleyerek kendini öne çıkarmaya çalışmıştı.

Beyaz Saray, Trump'ın Maryland'daki Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne rutin yıllık kontrol ve askerlerle görüşmek için gideceğini duyurdu.

Trump’ın sağlık durumu kontrol altında tutuluyor 

Perşembe günü, "Fiziksel olarak çok iyi hissediyorum, zihinsel olarak çok iyi hissediyorum. Kontrolü seviyorum. Her zaman erkenden kontrole gidiyorum. Her zaman erken yapmak gerek" diyen Trump en son altı ay önce sağlık kontrolünden geçmişti.

Trump’ın hastalığı ne?

Son kontrollerden sonra Trump'ın 190 santimetre uzunluğunda ve 102 kilo kilogram ağırlığında olduğu tespit edilen Trump'ın kontrol altında tutulan kolesterolü bulunuyordu.

Temmuz ayında Trump'ın bacaklarında şişkinlik ve elinde morluk oluşması uluslararası kamuoyunda gündem olmuştu.

