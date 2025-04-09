Senatör Elizabeth Warren "Bu tarihteki en aptalca ticaret savaşı ve bu potansiyel bir resesyon. Tek bir kişinin yarattığı kaos sadece Amerikan ekonomisini değil, dünya ekonomisini de çökertebilir" dedi.

Warren, Capitol Hill'deki Cumhuriyetçi mevkidaşları da dahil olmak üzere diğer milletvekilleriyle birlikte, gümrük tarifesi politikası üzerindeki Kongre yetkisini yeniden tesis etmek için çalışıyor.

Anayasa, Kongre'ye gümrük vergisi koyma yetkisi verse de milletvekilleri on yıllar öncesine dayanan bir dizi yasa tasarısıyla bu yetkinin büyük bir kısmını başkana devretti. Kongre'nin bu yetkiyi geri almak için izleyeceği yol ise belirsizliğini koruyor.

Warren, geçen hafta milletvekilleri tarafından ortaya atılan ve Kongre 60 gün içinde onaylamadığı sürece Başkan'ın gümrük vergisi uygulama yetkisini sınırlayacak olan "2025 Ticaret İnceleme Yasası" adlı iki partili Senato tasarısını destekliyor.

Başkan Trump, her iki meclisten de geçmesi halinde Ticaret İnceleme Yasası'nı veto etmekle tehdit etti, bu nedenle tasarının 67 oy alması gerekecek. "Kongre'nin gücü var. Kongre bu gümrük vergilerini geri alabilir ve ekonomiyi düzlüğe çıkarabilir. Ancak bunun gerçekleşmesi için Cumhuriyetçilerin desteği gerekecek. Yasalar yürürlükte. Sadece bunun gerçekleşmesi için oy kullanmamız gerekiyor" dedi.