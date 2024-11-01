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Elmas zengini Afrika ülkesinde 58 yıl sonra iktidar değişti

Elmas zengini Güney Afrika ülkesi Botsvana’da, iktidardaki parti 58 yıl aradan sonra seçimleri kaybetti.

Haber Merkezi
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Elmas zengini Afrika ülkesinde 58 yıl sonra iktidar değişti
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Güney Afrika'nın en zengin ülkelerinden biri olan Botsvana, çarşamba günü gerçekleştirilen genel seçimlerde beklenmedik bir sonuçla karşılaştı. Ülkenin bağımsızlığını kazandığı 58 yıl boyunca iktidarda kalan Botsvana Demokrat Partisi, ilk kez bu seçimlerde başarısız oldu. Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, muhalefetin zaferini kutlayarak yenilgiyi kabul etti.

2,6 milyon nüfuslu Botsvana'da son dönemlerde artan işsizlik ve Masisi yönetimine karşı duyulan hoşnutsuzluk, muhalefetin destek bulmasında etkili oldu.

Yeni hükümetin, giderek büyüyen ekonomik eşitsizlikle başa çıkması gerektiği öne sürülüyor.

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