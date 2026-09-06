Elmasın parlak dönemi sona mı eriyor? Güney Afrika'da kritik maden üretimi duruyor

Güney Afrika'nın elmas sektöründe yaşanan kriz, ülkenin önemli madenlerinden birinin üretime ara vermesiyle yeni bir boyuta ulaştı. De Beers, ülkedeki Venetia elmas madeninde üretimi iki yıl boyunca durdurma kararı aldı. Yerel sendika, kararın 1.200'den fazla çalışanın işini riske attığını açıkladı. Madenin bulunduğu Venetia bölgesinde çalışanlar için alternatif istihdam olanaklarının sınırlı olması, kararın bölge ekonomisi üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri artırıyor.

Bölgede alternatif işler daha düşük gelir sağlıyor

Venetia çevresindeki başlıca diğer işverenler arasında ticari çiftlikler ve safari tesisleri bulunuyor. Ancak bu alanlardaki işlerin, çok uluslu şirketlerde sunulan maaş ve yan haklarla aynı seviyede olmadığı belirtiliyor. Güney Afrika'da işsizlik oranının yüzde 40'ın üzerinde bulunması da maden çalışanlarının karşı karşıya olduğu tabloyu ağırlaştırıyor. Üstelik Venetia'daki çalışanların gelirleri yalnızca kendi hanelerini değil, aile üyelerini ve yakınlarını da destekliyor.

Elmas fiyatları sert biçimde geriledi

Sektördeki sıkıntının önemli nedenlerinden biri, laboratuvar ortamında üretilen elmasların daha düşük fiyatlarla yaygınlaşması. Sentetik taşların piyasadaki ağırlığının artması hem doğal hem de laboratuvar üretimi elmasların fiyatlarını aşağı çekti. Bir karat doğal elmasın ortalama fiyatı 3.415 dolara kadar geriledi. Bu rakam, 10 yıl önceki seviyenin yüzde 47 altında. Laboratuvarda üretilen bir karat elmasın fiyatı ise aynı dönemde yüzde 89 düşerek 595 dolara indi.

Son iki yılda 10 büyük maden kapandı

Elmas sektöründeki daralma yalnızca Güney Afrika ile sınırlı değil. Son iki yılda dünya genelinde yaklaşık 10 büyük elmas madeninde üretim durdu veya madenler kapandı. Küresel elmas üretimi de beş yıl önceki seviyeye kıyasla yaklaşık yüzde 25 azaldı. Bu gelişmeler, doğal elmas üreticilerinin düşük fiyatlar ve zayıflayan talep karşısındaki baskısını artırıyor.

De Beers'ten talebi canlandırma hamlesi

De Beers, doğal elmaslara yönelik talebi yeniden artırmak amacıyla son 10 yılın en büyük pazarlama bütçesiyle yeni bir kampanya başlattı. Şirket, ABD'deki bağımsız kuyumcularda doğal elmas satışlarının 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 9 arttığını açıkladı. Ancak pazarlama yatırımlarına rağmen sektör, laboratuvar üretimi taşların oluşturduğu fiyat baskısıyla karşı karşıya.

Anglo American De Beers'i satmaya çalışıyor

De Beers'in çoğunluk hissedarı Anglo American da elmas işletmesindeki sorunlarla mücadele ediyor. Şirket, şubat ayında De Beers'in değerini 2,3 milyar dolar azalttı. De Beers, 2025 yılında yaklaşık 500 milyon dolarlık düzeltilmiş zarar kaydetti. Anglo American, şirketteki yüzde 85'lik hissesini iki yılı aşkın süredir satmaya çalışıyor. Ancak şu ana kadar bir alıcı bulunamadı.

Çalışanlardan Element Six tepkisi

De Beers çalışanları, şirketin bir yandan maden üretimini durdururken diğer yandan laboratuvarda üretilen elmaslar geliştiren Element Six için işe alım yapmasını eleştirdi. Çalışanların tepkisi, doğal elmas madenciliğindeki istihdam kayıpları ile laboratuvar üretimine yönelik yatırımlar arasındaki çelişkiye odaklanıyor.

Şirketten çalışanlara destek sözü

De Beers, üretimin durdurulmasından etkilenecek çalışanlara destek sağlama sözü verdi. Şirket ayrıca bölgedeki tarım projelerine katkıda bulunacağını açıkladı. Ancak Venetia'daki maden faaliyetlerinin iki yıl süreyle durması, elmas sektöründeki küresel daralmanın Güney Afrika'daki çalışanlar ve yerel ekonomi üzerindeki etkisini daha görünür hale getiriyor.