Elon Musk 72 milyon çocuğa 12 milyar dolarlık hisse dağıtacak!

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Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla milyonlarca Amerikalı çocuğu ilgilendiren dikkat çekici bir vaatte bulundu.

Musk, 2027 yılında ABD'deki her çocuğa SpaceX'teki kişisel hisselerinden birer adet vereceğini duyurdu. Açıklama, hem yararlanabilecek çocuk sayısı hem de dağıtılacak hisselerin potansiyel toplam değeri açısından dikkat çekti.

“Amerika'daki her çocuğa bir SpaceX hissesi vereceğim”

Elon Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Gelecek yıl Amerika'daki her çocuğa SpaceX hisselerimden birer tane vereceğim. Bu, birçok girişimin ilki olacak.”

Musk'ın açıklamasına göre planın 2027 yılında uygulanması hedefleniyor. Ancak dağıtımın hangi tarihte başlayacağı, çocukların hisselere nasıl sahip olacağı ve işlemlerin hangi mekanizma üzerinden gerçekleştirileceği henüz bilinmiyor.

72 milyon çocuk için 12,2 milyar dolarlık hesap

ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun nüfus tahminlerine göre ülkede 18 yaşın altında yaklaşık 72 milyon çocuk bulunuyor.

Musk'ın açıklamasındaki “her çocuk” ifadesinin 18 yaş altındaki nüfusun tamamını kapsaması halinde yaklaşık 72 milyon kişiye SpaceX hissesi verilmesi söz konusu olacak.

SpaceX hisseleri için yaklaşık 170 dolarlık birim değer esas alındığında, 72 milyon hissenin teorik toplam değeri 12 milyar 240 milyon dolara ulaşıyor.

Çocuklar SpaceX'e ortak olabilecek

Musk'ın vaadini hayata geçirmesi halinde, hisse sahibi olan çocuklar SpaceX'in ortaklık yapısına küçük paylarla dahil olabilecek.

Hisselerin ilerleyen yıllarda değer kazanması durumunda çocukların sahip olduğu payların değeri de artabilecek. Bununla birlikte hisse değerinin düşmesi ihtimali de bulunuyor.

Dağıtılacak hisselerin satılıp satılamayacağı, hangi hakları sağlayacağı ve çocuklar reşit olana kadar nasıl yönetileceği ise henüz netlik kazanmadı.