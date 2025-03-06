  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Elon Musk: ABD'de özelleştirilebilecek her şeyi özelleştirmeliyiz
Takip Et

Elon Musk: ABD'de özelleştirilebilecek her şeyi özelleştirmeliyiz

Amerikalı milyarder iş insanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, ülkenin demir yolu hizmetlerini sağlayan Amtrak gibi kurumların özelleştirilmesine ilişkin, "Bence özelleştirilebilecek her şeyi özelleştirmeliyiz" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Elon Musk: ABD'de özelleştirilebilecek her şeyi özelleştirmeliyiz
Takip Et

Morgan Stanley Technology Media & Telecom konferansına uzaktan bağlantıyla katılan Musk, USPS ve Amtrak gibi kurumlar ve servislerin özelleştirilmesiyle ilgili yorumlarda bulundu.

Musk, Çin'in hızlı trenlerini örnek göstererek, diğer ülkelerin ABD'den çok daha iyi demir yollarına sahip bulunmasının utanç verici olduğunu söyledi.

CNN'in haberine göre, Amtrak'ın durumunun üzücü olduğunu belirten Musk, "Başka bir ülkeden geliyorsanız lütfen ulusal demir yolumuzu kullanmayın. ABD hakkında çok kötü bir izlenim edinmenize neden olabilir" şeklinde konuştu.

Musk, hizmetlerin iyileştirilmesi için geri bildirim döngüsüne sahip olunmasının önemini vurgulayarak, "Bence özelleştirilebilecek her şeyi özelleştirmeliyiz" dedi.

Ordu yanlışlıkla yerleşim yerini bombaladı, 7 kişi yaralandı: 'Hasardan dolayı üzgünüz'Ordu yanlışlıkla yerleşim yerini bombaladı, 7 kişi yaralandı: 'Hasardan dolayı üzgünüz'Dünya
Bir sigara grubuna daha zam geldiBir sigara grubuna daha zam geldiEkonomi
Benzine indirim geliyor: İşte 6 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim geliyor: İşte 6 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Emekliler hangi durumlarda vergiden muaf olur? 5 yıl geriye dönük ödemeleri alabilirsiniz!Emekliler hangi durumlarda vergiden muaf olur? 5 yıl geriye dönük ödemeleri alabilirsiniz!Ekonomi

 

Dünya
Gerilim tırmanıyor! İsrail, Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 17 evi yıkmaya başladı
Gerilim tırmanıyor! İsrail, Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 17 evi yıkmaya başladı
Kuzey Kore'den ani karar: Rason'a yabancı turist kabulünü askıya aldı
Kuzey Kore'den ani karar: Rason'a yabancı turist kabulünü askıya aldı
Trump, Eğitim Bakanlığı’nı kapatmaya hazırlanıyor!
Trump, Eğitim Bakanlığı’nı kapatmaya hazırlanıyor!
Yunanistan'da hükümete gensoru! Atina sokakları karıştı
Yunanistan'da hükümete gensoru! Atina sokakları karıştı
ABD Adalet Bakanlığı, California Üniversitesine "Yahudi karşıtlığı" soruşturması başlattı
ABD Adalet Bakanlığı, California Üniversitesine "Yahudi karşıtlığı" soruşturması başlattı
Rusya'dan çarpıcı Macron açıklaması: 14 Mayıs 2027'de ortadan kaybolacak
Rusya'dan çarpıcı Macron açıklaması: 14 Mayıs 2027'de ortadan kaybolacak