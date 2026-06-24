Elon Musk artık trilyoner değil!

Forbes’un haberine göre, SpaceX hisselerindeki sert değer kaybı ve Elon Musk’ın Tesla’daki 116 milyar dolarlık hisselerine getirilen yeni kısıtlamalar, Musk’ın servetini “trilyon dolar kulübünün” altına çekti.

Elon Musk, 12 Haziran’da SpaceX’in halka arz edilmesiyle birlikte servetini tahmini 1,1 trilyon dolara çıkararak dünya tarihinde trilyoner unvanına ulaşan ilk kişi olmuştu. Ardından roket üreticisinin hisseleri 16 Haziran’daki işlem gününde yüzde 40 yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Musk’ın net serveti kısa süreliğine rekor kırarak 1,45 trilyon dolara kadar yükseldi.

Ancak bu durum uzun sürmedi ve SpaceX hisseleri salı gününe kadar yüzde 31 değer kaybetti. Bu düşüş ile Musk’ın Tesla’daki 116 milyar dolarlık hisselerine getirilen yeni kısıtlamalar nedeniyle dünyanın en zengin kişisi trilyoner olarak kalamadı.

Musk’ın serveti, salı günü kapanışı itibarıyla tahmini 962 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Geçen salı günü Musk, 2018 yılında CEO performans ödülü kapsamında aldığı Tesla hisse opsiyonlarının tamamını kullanabilmek için gerekli kullanım bedelini karşılamak amacıyla Tesla hisselerinin 7,1 milyar dolarlık bölümünden vazgeçti.

Söz konusu ödül paketi 2024 yılında Delaware’de bir yargıç tarafından iptal edilmiş, 2025 yılında ise Delaware Yüksek Mahkemesi tarafından yeniden yürürlüğe konmuştu. Bu son kararın ardından Tesla ve Musk, nisan ayında yeni bir anlaşma yaptı.

Anlaşmaya göre Musk’ın opsiyonları kullanıldığında kısıtlı hisseye dönüşecek ve Musk, Ocak 2028’e kadar Tesla’da CEO veya şirketin ürün geliştirme ya da operasyonlarından sorumlu üst düzey yönetici olarak görev yapmaya devam etmezse bu hisseleri kaybedecek.