Elon Musk Avrupa siyasetini karıştırıyor

Dünyanın en zengin insanı, Tesla, Spacex ve X’in sahibi Elon Musk, aralık ayı sonlarında aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ne (AFD) destek vermeye başladı ve bu desteği büyük yankı uyandırdı.

İngiltere, AB, Almanya ve diğer yetkililere karşı kışkırtmalarda bulunan dünyanın en zengin adamı, Trump'ın hükümetindeki potansiyel rolü ve aşırı sağcı liderlerle kurduğu bağlantılar nedeniyle tartışmalara yol açıyor.

Musk, İngiltere'de yeniden seçim yapılmasını talep etti, Almanya başbakanını eleştirdi ve Avrupa Birliği'ne karşı olduğunu dile getirdi.

Dünyanın en zengin adamının paylaşımları diplomatik bir baş ağrısına dönüştü ve Avrupa'daki bazı ana akım siyasi partilerin geri adım atmasına neden oldu. Donald Trump'ın göreve başlamasına haftalar kala pek çok Avrupalı lider, Trump'la ilişkilere zarar vereceği ve teknoloji girişimcisini saldırılarını artırmaya teşvik edeceği endişesiyle Musk'a açıkça seslenmekten çekiniyordu.

Ancak Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'teki 211 milyon takipçisine yönelik tekrarlanan paylaşımları, şu anda bu ülkelerin birçoğunda haber gündemini belirliyor ve görmezden gelinmesi imkânsız hale geliyor. Avrupa'nın popüler olmayan liderleri, zayıf ekonomik büyümenin ana akım siyasete olan güveni erozyona uğrattığı ve siyasi istikrarsızlığı körüklediği bir dönemde Musk'ın X'i hayal kırıklığına uğramış seçmenleri harekete geçirmek için kullanabileceğinden endişe ediyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısının büyük bir bölümünü ülkenin aşırı zorlanan sağlık sistemine odaklanmak yerine Musk'ın, başbakanın on yıldan uzun bir süre önce İngiltere'nin başsavcısı olarak görev yaptığı dönemde çocuk tecavüzcülerini hapse atma konusundaki siciline ilişkin paylaşımlarını çürütmekle geçirdi. Starmer “bunu Elon Musk'a ya da bir başkasına mal etmeyeceğini” söyledi ancak birkaç dakika boyunca sicilini savundu ve “yalanları ve yanlış bilgileri olabildiğince uzağa ve geniş bir alana yayanları” kınadı.

Starmer'ın basın toplantısı öncesinde Musk, X akışının en üstüne şu mesajı sabitlemişti:

“Amerika Britanya halkını zalim hükümetinden kurtarmalıdır.”

Starmer, ise bu konuda yorum yapmayı reddetti.