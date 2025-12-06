  1. Ekonomim
Elon Musk da onayladı: Telegram kurucusundan Avrupa Birliği'ne sansür suçlaması

Telegram'ın kurucusu Durov, AB'ye "sosyal medya şirketlerine sansür" eleştirisinde bulundu.

Haber Merkezi
Elon Musk da onayladı: Telegram kurucusundan Avrupa Birliği'ne sansür suçlaması
Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Avrupa Birliği’nin (AB) ABD merkezli X şirketine yönelik para cezasını eleştirdi.

Durov, AB’nin X’e verdiği 140 milyon dolarlık para cezasına ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Fransa’nın daha önce Telegram’a Moldova ve Romanya’da sansür uygulaması konusunda baskı yaptığını belirten Durov, "AB, ifade özgürlüğünü sessizce sansürlemeyi reddeden teknoloji şirketlerini cezalandırabilmek için imkansız kurallar getiriyor" ifadesini kullandı.

Tesla, SpaceX ve xAI Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk’ın da söz konusu paylaşımı "Evet, aynen öyle." yorumuyla alıntıladığı görüldü.

AB dün içerik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle X’e 140 milyon dolar para cezası verildiğini bildirmişti.

Durov, daha önce yaptığı açıklamada, Fransa istihbaratının, Moldova ve Romanya’da hükümetin görüşüne karşı paylaşımlar yapan bazı Telegram kanallarını kapatma talebini reddettiklerini söylemişti.

