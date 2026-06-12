Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri oldu

SpaceX'in halka arzındaki rekor, Elon Musk’a da dünyadaki ilk trilyoner unvanını verdi.

75 milyar dolar büyüklüğündeki Spacex halka arzı, Musk'ın servetinin 1,1 trilyon doların üzerine çıkmasına neden olurken, dünyanın ilk trilyoneri olarak da tarihe geçti.

Roket, uydu ve yapay zekâ alanlarında faaliyet gösteren SpaceX, gerçekleştirdiği halka arzda 75 milyar dolar kaynak topladı. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arz, Musk'ın servetini de önemli bir sınırın üzerine taşıdı.

Forbes'un halka arz öncesindeki hesaplamalarına göre yaklaşık 780 milyar dolarlık servete sahip olan Musk'ın net varlığı, hisselerin işlem görmeye başlamasıyla birlikte 1,1 trilyon doların üzerine çıktı.

Servetinin kaynağı Spacex hisseleri

54 yaşındaki Musk'ın servetinin büyük kısmı artık SpaceX'teki hisselerinden kaynaklanıyor. Şirketteki payının yaklaşık 866 milyar dolar değerinde olduğu hesaplanıyor.

Tesla hisseleri ve diğer yatırımları da eklendiğinde Musk'ın toplam serveti 1,1 trilyon doları aşıyor. Bu rakam, onu dünyanın en zengin insanı konumuna taşırken en yakın rakipleriyle arasındaki farkı da açıyor.

Forbes Varlık Editör Yardımcısı Matt Durot, "Dünyanın ikinci en zengin kişisinin serveti yaklaşık 300 milyar dolar seviyesinde. Musk'ın ulaşacağı değer bunun üç katından fazla." değerlendirmesinde bulundu.

Spacex’in değeri sadece mali tablolarda değil

Analistler, SpaceX'in ulaştığı devasa değerin yalnızca şirketin mali performansıyla açıklanamayacağını belirtiyor.

Piyasalarda son yıllarda ortaya çıkan ve "Elon primi" olarak adlandırılan kavram, yatırımcıların Musk'ın vizyonuna duyduğu güven nedeniyle şirketlerin geleneksel değerleme yöntemlerinin üzerinde fiyatlanmasını ifade ediyor.

Renaissance Capital Kıdemli Stratejisti Matt Kennedy, "Tesla'da olduğu gibi SpaceX de büyük ölçüde Elon Musk'a yapılan bir yatırım. 1,5 ila 2 trilyon dolarlık piyasa değeri geleneksel değerleme yöntemlerini geçersiz kılıyor ve en iyi şekilde 'Elon Musk primi' olarak tanımlanabilir." dedi.

Trump ile Musk’ın değişken “ilişkisi”

Musk'ın yükselişi, beraberinde şirket yönetimi, çıkar çatışmaları ve siyasi etkisi konusunda tartışmaları da getirdi.

2022'de Twitter'ı 44 milyar dolara satın alarak sosyal medya alanına giren Musk, yüz milyonlarca kullanıcıya doğrudan ulaşabileceği bir platform elde etti. Göç politikalarından kamu harcamalarına kadar birçok konuda yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminde geçen yıl üstlendiği görev de en tartışmalı adımlarından biri oldu. Ancak Musk ile Trump arasındaki yakın ilişki daha sonra politika ve harcamalar konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle kamuoyu önünde yaşanan bir gerilime dönüştü.