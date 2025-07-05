Elon Musk duyurdu: Amerika Partisi kuruldu

Tesla ve SpaceX CEO’su milyarder iş insanı Elon Musk, yeni bir parti kurduğunu açıkladı.

Trump ile tartışma yaşamıştı

Trump ile son dönemde büyük tartışmalar yaşayan Musk, ülkesinin israf ve yolsuzlukla iflasa sürüklendiğini belirterek, halkın iki kat çoğunlukla yeni bir siyasi parti talep ettiğini ifade etti.

“Halk yeni bir siyasi alternatif istiyor”

Musk, ülkesinin mevcut yönetim sistemini eleştirerek, Amerika'da halkın istemediği şekilde bir tek partili sisteme doğru evrildiğini söyledi. Musk, bunun bir demokrasi değil, bir tek partili sistem olduğuna vurgu yaparak, halkın büyük bir kesiminin yeni bir siyasi alternatif istediğini belirtti.

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!



When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.



Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025

Trump-Musk arasındaki gerilim

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın kurucu ortağı ve CEO'su olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 2024 seçimlerinde Trump'ın en büyük bağışçısı olmuş ve Mayıs ayına kadar Trump'a en yakın isimler arasında yer almıştı.

Vergi indirimini içeren yasa tasarısı nedeniyle ikili arasında sert bir anlaşmazlık yaşanmış, Musk son günlerde eleştirilerini yineleyerek Cumhuriyetçileri "ABD'yi elektrikli araç ve temiz enerji devriminin ön saflarına taşıma çabalarından vazgeçmekle" suçlamıştı.

Trump, bu hafta başında Musk'ın şirketlerinin federal hükümetten aldığı milyarlarca dolarlık sübvansiyonu kesme tehdidinde bulunmuştu.

Musk son olarak yasa tasarısının kabul edilmesi halinde "Amerika Partisi" adında yeni bir siyasi parti kurulacağını ifade etmişti. Söz konusu yasa tasarısı Sena ve Temsilciler Meclisinde kabul edilmiş, Trump'ın imzasıyla yasalaşmıştı.