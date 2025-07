Elon Musk duyurdu: Amerika Partisi kuruldu

Tesla ve SpaceX CEO’su milyarder iş insanı Elon Musk, yeni bir parti kurduğunu açıkladı.

Trump ile son dönemde büyük tartışmalar yaşayan Musk, ülkesinin israf ve yolsuzlukla iflasa sürüklendiğini belirterek, halkın iki kat çoğunlukla yeni bir siyasi parti talep ettiğini ifade etti.

Musk, ülkesinin mevcut yönetim sistemini eleştirerek, Amerika'da halkın istemediği şekilde bir tek partili sisteme doğru evrildiğini söyledi. Musk, bunun bir demokrasi değil, bir tek partili sistem olduğuna vurgu yaparak, halkın büyük bir kesiminin yeni bir siyasi alternatif istediğini belirtti.

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!



When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.



Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN