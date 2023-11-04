Elon Musk duyurdu: X'in sohbet robotu Grok'un karakteri belli oldu

Tesla ve Space X CEO’su ve sosyal medya platformu X’in sahibi milyarder iş adamı Elon Musk, X platformunda devreye alınacak yapay zekâ projesi Grok’a ilişkin açıklamalar yaptı.

X hesabı üzerinden mesajlar yayınlayan Musk, “İlk beta versiyonu yayınlanır yayınlanmaz, xAI’ın Grok sistemi tüm X premium abonelerin kullanımına sunulacak” ifadelerini kullandı.

Musk, Grok’un X aracılığıyla yayılan bilgilere gerçek zamanlı erişimi olacağını belirterek bu durumun diğer yapay zekâ modellerine göre büyük bir avantaj olduğunu savundu.

"Alaycılığı esas alır"

Milyarder işadamı sohbet robotunun eğlenceli bir karakteri olacağını şu sözlerle ima etti: "Aynı zamanda alaycılığı temel alır ve sever. Kim bu şekilde yönlendirmiş olabilir hiçbir fikrim yok."

Musk, Grok sistemine sorduğu "kokain yapımı sorusuna" gelen yanıtı da paylaştı.