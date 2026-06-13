Elon Musk, “ev sahibi olmayacağım” demişti: Texas’ta yeni gayrimenkul ağı kurdu

Elon Musk, 2020 yılında “hiç ev sahibi olmayacağını” açıklayarak Kaliforniya’daki gayrimenkullerini yaklaşık 130 milyon dolara satmıştı. Ancak Wall Street Journal’ın haberine göre Musk, son yıllarda Texas eyaletinde yeni bir yaşam ve mülk ağı oluşturmaya başladı.

Habere göre Musk, büyük malikâneler yerine Austin şehir merkezine yaklaşık 15 dakika uzaklıktaki West Lake Hills bölgesinde birbirine yakın geleneksel evlerde yaşamayı tercih ediyor.

Musk bağlantılı şirketlerin bölgede yüzme havuzlu ve 6 bin ila 9 bin metrekare büyüklüğünde en az üç ayrı eve sahip olduğu belirtilirken, söz konusu mülklerin güvenlik kameralarıyla donatıldığı ve çıkmaz sokaklarda yer aldığı ifade edildi.

Aile yaşamı için yeni plan

Wall Street Journal’a göre Musk, dört farklı kadından olan en az 14 çocuğunun anneleri ve çocuklarının birlikte yaşayabileceği ortak bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla bu mülkleri satın aldı.

Sosyal medya fenomeni Ashley St. Clair, 2022 ve 2023 yıllarında Musk’ı bu evlerden birinde sık sık ziyaret ettiğini ve söz konusu evin dünyanın en zengin insanına kıyasla oldukça sade göründüğünü söyledi.

Müzisyen Grimes’in de bir dönem Austin’de Musk ile birlikte yaşadığı ancak ortak yaşam alanına taşınmayı kabul etmediği aktarıldı.

Texas’ta yeni gayrimenkul yatırımları

Musk, 2020 yılında yaptığı açıklamada sahip olduğu neredeyse tüm evleri satacağını duyurmuş ve Kaliforniya’daki portföyünün büyük bölümünü elden çıkarmıştı.

Buna rağmen daha sonra Austin’de bir arkadaşına ait göl kenarındaki malikânede yaşadığı, ardından Texas’ta yeni mülkler satın aldığı belirtildi.

Musk bağlantılı şirketlerin ayrıca Tesla Gigafactory Texas yakınlarında çiftlik evleri ve Snailbrook yerleşimi çevresinde yeni araziler satın aldığı ifade edildi.

Güvenlik ön planda

Bölge sakinleri Musk’ı günlük yaşamda nadiren gördüklerini ancak şehirde bulunduğu dönemlerde güvenlik araçlarının sayısında belirgin artış yaşandığını söyledi.

Haberde, Musk’ın zaman zaman Austin şehir merkezindeki Austin Proper Hotel çatı katı dairelerinde de kaldığı belirtildi.

Öte yandan Musk’ın Kaliforniya’daki eski gayrimenkul portföyünden geriye yalnızca oyuncu Gene Wilder’a ait Bel-Air’deki ev kaldı. Söz konusu mülkün 2025 yılında Musk bağlantılı bir vakıf tarafından yeniden satın alındığı aktarıldı.