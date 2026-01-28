Elon Musk ile Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski arasında Starlink tartışması

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, milyarder girişimci Elon Musk ile sosyal medya platformu X üzerinde polemiğe girdi.

Sikorski, Musk'ı etiketleyerek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında Starlink uydu sistemlerini kullanmasının neden engellenmediğini sordu. Polonyalı siyasetçi, Starlink'in bu şekilde kullanılmasının Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in itibarına zarar verebileceğini ifade etti.

Siyasetçinin paylaşımı, Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW) tarafından yayımlanan ve Rus ordusunun Ukrayna'ya dron saldırılarında Starlink kullanımını artırdığına işaret eden verilerin ardından geldi.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov da Rusya'nın bazı insansız hava araçlarını Starlink sistemleriyle donattığını belirterek önlem alınmasını istedi.

X’te karşılıklı suçlamalar

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, tartışmaya katılan bazı X kullanıcıları, Musk'ın bunun için adımlar attığını ancak Moskova'nın kısıtlamaları aşmanın yolunu bulduğunu savundu. Musk ise kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı.

Musk paylaşımında "Bu embesil, Starlink'in Ukrayna ordusunun iletişiminin belkemiği olduğunu bile anlamıyor" ifadelerine yer verdi.

Starlink’in stratejik önemi

Uzmanlara göre Rusya, Starlink sistemlerini kullanarak GPS ve Galileo gibi küresel uydu navigasyon sistemlerine bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

Bu sistemlerin elektronik harp yoluyla daha kolay engellenebildiği, Starlink'in ise sinyal bozmaya karşı daha dayanıklı olduğu belirtiliyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı danışmanı Serhiy Beskrestnow da Starlink ile donatılan BM-35 tipi Rus saldırı dronlarının menzilini büyük ölçüde artırabildiğini ve Dnipro kenti çevresine kadar ilerleyebildiğini açıkladı.