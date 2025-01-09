Elon Musk, İngiltere başbakanını görevden aldırmanın yolunu arıyor

Elon Musk, Starmer'ın bir sonraki seçimlerden önce Birleşik Krallık başbakanı olarak nasıl görevden alınacağını inceliyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre Elon Musk, müttefikleriyle İngiltere'de Sir Keir Starmer'ın bir sonraki genel seçimlerden önce İngiltere başbakanlığından nasıl uzaklaştırılabileceğini özel olarak görüştü.

Dünyanın en zengin adamı ve ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın en önemli sırdaşı olan Musk, sosyal medya platformu X'te yaptığı agresif paylaşımların ötesinde, kendisinin ve sağcı müttefiklerinin İngiltere İşçi Partisi hükümetini nasıl istikrarsızlaştırabileceğini araştırıyor.

"Onun görüşüne göre Batı uygarlığının kendisi tehdit altında" diye ekleyen bir kişi, Musk'ın bir sonraki seçimlerden önce başbakanı değiştirmeye zorlamak için alternatif İngiliz siyasi hareketlerine -özellikle de sağcı popülist Reform UK partisine- destek sağlamanın mümkün olup olamayacağı konusunda bilgi aradığını söyledi. Birleşik Krallık parlamenter sisteminde başbakanlar, en çok milletvekiline sahip partiye liderlik ettikleri için güç sahibidir.