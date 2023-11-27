Elon Musk İsrail'de çelik yelekle dolaştı
ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile birlikte Hamas'ın 7 Ekim'de saldırı düzenlediği bölgelerde inceleme yaptı. Musk'ın, Netanyahu ile birlikte çelik yelek giymesi dikkat çekti.
X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, sosyal medya platformunda antisemitizm paylaşımları yapıldığı ve buna engel olunmadığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmasının ardından İsrail'e ziyaret gerçekleştirdi.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'un evsahipliğinde gerçekleşen görüşmede, İsrail, onayı olmadan Gazze'ye internet sağlanmaması konusunda Starlink'in sahibi Elon Musk ile prensipte anlaştı varıldı.
Netanyahu ve Musk ikili görüşmenin ardından, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarında büyük zarar gören Kfar Aza bölgesinde incelemelerde bulundu.
İnceleme sırasında Musk ve Netanyahu, geçici ateşkes olmasına rağmen çelik yelekle dolaşmayı tercih etti.
Yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleşen inceleme sırasında Netanyahu, Musk'a saldırılara ilişkin bililer verdi.