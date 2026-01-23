Elon Musk, SpaceX'i halka arz etmek için acele ediyor

Deniz Güldağ

Ünlü Amerikalı iş insanı Elon Musk tarafından 2002 yılında kurulan uzay keşif teknolojileri şirketi SpaceX, uzun süredir özel bir şirket olarak kalmayı tercih ediyordu.

Kurucusu ve CEO’su Musk, beklentilere rağmen halka açılmaya uzak duruyordu. Musk’la beraber şirketin diğer yöneticileri de, sahip oldukları roketler düzenli şekilde Mars’a uçmaya başlayana kadar halka arzın gündeme gelmeyeceğini sık sık dile getiriyordu.

Birçok analiste göre, gözlerden değilse de yatırımcıların denetiminden uzak olmanın sağladığı esneklik sayesinde SpaceX, riskli ve yenilikçi uzay projelerine imza atarak ABD’nin en değerli özel şirketlerinden biri haline geldi.

Ancak şimdi yapay zekânın hızlı yükselişi, SpaceX’in bu konudaki sert tutumunu değiştirdiği anlaşılıyor. Küresel ölçekte artan yapay zekâ veri merkezi ihtiyacı, Elon Musk, Jeff Bezos ve sektördeki diğer isimleri radikal bir fikre yöneltti; veri merkezlerini uzaya yerleştirmek…

Aslına bakılırsa, güneş enerjisiyle çalışan ve dünya yörüngesinde dönen veri merkezleri fikri, ciddi teknik zorluklar barındırdığı için birçok mühendis tarafından başlangıçta kuşkuyla karşılandı.

Ancak yapay zeka alanındaki baş döndürücü gelişmelerin ardından proje giderek daha fazla ilgi çekmeye başladı.

Endüstri çevreleri ve Amerikan basınında yer almaya başlayan haberlere göre, Elon Musk, SpaceX’in bu alanda “ilk” olması konusunda epey hırslı.

Hatta kimi kaynaklara göre, ilk olma fikrine adeta takıntılı halde. Ancak öte yandan, böylesine iddialı ve maliyetli bir girişimin, halka arz yoluyla sağlanabilecek milyarlarca dolarlık sermaye olmadan hayata geçirilmesi oldukça zor görünüyor.

Analistlere göre, halka arzın bir diğer motivasyonu ise Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI. İddiaya göre Musk, SpaceX’in borsaya açılmasını, xAI’nin OpenAI ve Anthropic gibi güçlü rakiplerine yetişebilmesi için stratejik bir hamle olarak görüyor. Musk ile OpenAI CEO’su Sam Altman arasında uzun süredir devam eden rekabet de bu iddiayı güçlendiriyor.

Bazı kaynaklara göre, OpenAI ve Anthropic de bu yıl halka arz planları yapıyor. Musk’ın ise SpaceX’in bu alanda ilk adımı atan şirket olmasını istediği ifade edildi.

Bu kapsamda SpaceX, tarihin en büyük halka arzlarından biri olmaya aday. Edinilen bilgilere göre, Musk halka açılma süreci için, Wall Street’in önde gelen dört yatırım bankasıyla temas halinde. Son haftalarda Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase ve Morgan Stanley’den bankacılarla görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Kaynaklara göre Elon Musk, SpaceX’in halka arzını bu sene temmuz ayına kadar tamamlamak istiyor.