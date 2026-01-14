Elon Musk: Starlink hizmeti İran’da ücretsiz sunulacak

X, Tesla ve SpaceX'in sahibi olan milyarder iş insanı Elon Musk, halk ayaklanmasının bir süredir devam ettiği İran'da eylemcilere destek çağrısında bulundu...

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Holistic Resilience'ın yönetici direktörü Ahmad Ahmadian, SpaceX'in Starlink üyelik ücretini İran'da kaldırdığını ve ülkede yaşayanların ücretsiz olarak internete erişim sağlayabileceğini duyudu.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Starlink'in hizmetlerini ücretsiz sunma kararını doğrularken bu bilginin henüz kamuoyuna duyurulmadığının da altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump da önceki gün yaptığı açıklamada Elon Musk'a çağrıda bulunmuştu.

Günlerdir internetin kesik olduğu İran'da yaşananları değerlendiren Trump, İranlılardan eylemlere devam etmelerini istemiş ve Elon Musk'a gönderme yapmıştı.

Trump, "Elon'la konuşabiliriz çünkü o bu tür şeylerde iyi. İyi bir şirketi var ve Elon Musk ile konuşabiliriz. Hatta sizinle görüşmemiz bittikten sonra onu arayacağım" demişti.