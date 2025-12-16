Elon Musk tarihe geçti: Serveti 600 milyar doları aşan ilk kişi

Forbes verilerine göre Elon Musk, serveti 600 milyar doların üzerine çıkarak bu seviyeyi aşan ilk kişi olarak tarihe geçti. Musk’ın servetindeki son artışta, uzay şirketi SpaceX’in yaklaşık 800 milyar dolar değerleme ile halka arz edilebileceğine yönelik beklentilerin etkili olduğu belirtiliyor.

Bu gelişmeyle birlikte servet sıralamasında liderliğini açık ara sürdüren Musk, ikinci sırada yer alan Larry Page ile arasındaki farkı yaklaşık 425 milyar dolara çıkardı. Servetinin 700 milyar dolar eşiğine yalnızca 23 milyar dolar kalması ise Musk’ın yeni bir rekora kısa sürede ulaşabileceğine işaret ediyor.

Elon Musk’ın serveti 677 milyar dolara yükseldi

Ekim ayında 500 milyar dolarlık net serveti aşan ilk isim olan Musk, halka arz hazırlıkları yaptığı belirtilen SpaceX’te yaklaşık yüzde 42’lik paya sahip. Forbes, bu değerlemenin Musk’ın servetini 168 milyar dolar artırarak pazartesi günü yaklaşık 677 milyar dolara taşıdığını aktardı.

Musk’ın toplam serveti ayrıca elektrikli araç üreticisi Tesla’daki yaklaşık yüzde 12’lik hissesiyle de destekleniyor. Satışlardaki zayıflamaya rağmen Tesla hisseleri yıl başından bu yana yüzde 13 değer kazanırken, Musk’ın şirketin sürücüsüz robotaksi testlerini duyurmasının ardından pazartesi günü hisseler yaklaşık yüzde 4 yükselmişti.

Öte yandan kasım ayında Tesla hissedarları, Musk için 1 trilyon dolarlık bir ücret paketini onaylamıştı. Musk’ın yapay zekâ girişimi xAI’nin de yaklaşık 230 milyar dolar değerleme üzerinden 15 milyar dolarlık yeni bir sermaye artırımı için ileri aşama görüşmeler yürüttüğü belirtiliyordu.