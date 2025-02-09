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Elon Musk tartışmalara son noktayı koydu: TikTok'u satın alacak mı?

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, Çin merkezli TikTok'un Amerikan firmasına satılmaması halinde ülkede yasaklanmasına ilişkin tartışmalar sürerken, bu uygulamayı satın alma planı olmadığını belirtti.

Haber Merkezi
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Elon Musk tartışmalara son noktayı koydu: TikTok'u satın alacak mı?
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"Welt Documentary" adlı YouTube kanalı, Musk'ın 28 Ocak'ta katıldığı "WELT Ekonomi Zirvesi" oturumunun videosunu yayınladı.

Musk, çevrim içi katıldığı oturumda, ABD'de yasaklanmasına ilişkin süreçte belirsizlik süren video paylaşım uygulaması TikTok'a ilişkin değerlendirmede bulundu.

TikTok'u satın almakla ilgilenmediğini ifade eden Musk, "TikTok için bir teklif sunmadım. Sahibi olsaydım yapacaklarıma ilişkin bir planım da yok." diye konuştu.

Musk, TikTok'u kullanmadığını söyleyerek "Sanırım sahibi olsaydım algoritmanın ne kadar zararlı ya da faydalı olduğunu belirlerdim. Daha faydalı ve verimli olması için değiştirmenin yollarını arardım." dedi.

ABD'de TikTok tartışması

TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, uygulama, aynı gün tekrar erişime açılmıştı. TikTok'un yanı sıra CapCut'ın da ülkede erişimine engel konulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ilk gününde, bu yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatı içeren kararnameyi imzalamıştı.

Trump, TikTok'un yasaklanmasından yana olmadığını ancak yasağın kaldırılması için yüzde 50'sinin ABD'li bir şirkete devredilmesini istediğini belirterek, "TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz. Buna biz karar vereceğiz. Çin'in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir. Vermezlerse Çin'e tarife koyarız." diye konuşmuştu.

Uygulamaya yönelik ilgi neticesinde TikTok'un satışında teklif veren çok sayıda yatırımcı veya şirket olacağını vurgulayan Trump, 28 Ocak'ta bu aşamada "teklif savaşına" şahit olmak istediğini dile getirmişti.

Öte yandan, Trump yönetiminin popüler sosyal paylaşım uygulamasının kapatılmasını önlemek için kararın sebebi olan veri güvenliği kaygılarına çözüm bulması gerekiyor.

TikTok'un çatı şirketi ByteDance Çin'e kayıtlı bir firma olduğundan, ülke kanunları gereği elindeki kullanıcı verilerini gerektiğinde devletle paylaşma zorunluluğu bulunuyor.

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