Elon Musk, TikTok'u satın mı alıyor? Gündem yaratan iddiaya açıklama geldi

Bloomberg News'in haberinde yer alan iddiaya göre, Çinli yetkililer TikTok'un yaklaşan yasağı engelleyememesi durumunda şirketin ABD'deki operasyonlarını milyarder Elon Musk'a satma olasılığı hakkında ön görüşmelerde bulunuyor. Kaynaklara dayandırılan haberde, Pekin yetkililerinin TikTok'un ana şirketi Bytedance'in kontrolünde kalmasını tercih ettiği de belirtildi.

Raporda, TikTok'un ABD operasyonlarının rekabetçi bir süreçle veya hükümet aracılığıyla yapılacak bir anlaşmayla satılabileceği belirtilirken, uygulamanın geleceğinin artık yalnızca ByteDance'in kontrolünde olmadığı da vurgulandı. Habere göre Çin hükümetinin ByteDance'te ciddi bir hissesi bulunuyor ve Kongre'nin bazı üyeleri bunun hükümete TikTok üzerinde yetki ve güç verdiğini belirtiyor.

Raporda yer alan bir senaryoya göre Musk sosyal medya platformu X'ile birlikte TikTok'un ABD'de kontrolünü ele geçirecek ve hepsini birlikte yönetecek. Bloomberg News'e göre yetkililer henüz nasıl ilerleyecekleri konusunda bir fikir birliğine varamadı.

TikTok'tan jet yanıt

Ancak TikTok sözcüsünden konuya ilişkin jet yanıt geldi. Sözcü habere yanıt olarak "Tamamen kurgu olan haberlere yorum yapmamız beklenemez" dedi.

ByteDance'in görüşmelerden veya Musk ile TikTok sürecinden ne kadar haberdar olduğu henüz belirsizliğini koruyor.

TikTok daha önce hükümetin hissesinin 'ByteDance'in TikTok da dahil olmak üzere Çin dışındaki küresel operasyonları üzerinde hiçbir etkisi olmadığını' söylemişti.

Geçtiğimiz hafta Yüksek Mahkeme, Çin'e ilişkin ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle 19 Ocak'a kadar ABD'de TikTok'un satışını veya yasaklanmasını zorunlu kılacak yasayı onaylamaya yakın olduğu belirtilmişti.