Elon Musk, Trump yanlısı süper siyasi eylem komitesine üç ayda 75 milyon dolar aktardı

Investing'in haberine göre Elon Musk, America PAC'yi ilkbaharda, kararsız eyaletlerdeki seçmenlerin kaydedilmesine yardımcı olmak ve onları eski başkan için sandık başına gitmeye ikna etmek amacıyla kurdu.

Musk'tan Trump'a destek

O dönemde Musk, adının süper PAC ile alenen ilişkilendirilmesini istemedi ve grubun ilk üç aylık dosyalamasında adı görünmedi. Ancak Wall Street Journal'ın Temmuz ayında bildirdiğine göre, iş arkadaşlarına grubun çalışmalarını finanse etmek için ayda 45 milyon dolara kadar para vermeye istekli olduğunu söyledi. Musk daha sonra kamuoyuna bundan çok daha az bağış yaptığını söyledi, ancak Trump'ın seçilmesi için daha geniş çaplı çabalarını da keskin bir şekilde artırdı.

Musk son çeyrekte tek bağışçı oldu

Yeni Federal Seçim Komisyonu dosyalarına göre Musk son çeyrekte tek bağışçı oldu. Daha önceki bağışçılar arasında Palantir Technologies'in kurucu ortağı Joe Lonsdale, Winklevoss ikizleri ve ABD'nin eski Kanada Büyükelçisi Kelly Craft ile Alliance Resource Partners'ın CEO'su olan eşi Joe Craft yer alıyor.