Elon Musk, Trump'a 10 milyon dolar ödeyecek

X, Trump’ın destekçilerinin Ocak 2021’de ABD Kongre Binası’na düzenlediği baskının ardından hesaplarının askıya alınması nedeniyle başkanın dava açtığı ikinci platform oldu. Geçen ay Meta Platforms, Trump’ın açtığı davayı sonlandırmak için yaklaşık 25 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

"Görüşlerim hukuksuz bir şekilde susturuluyor"

Trump, Temmuz 2021’de Twitter (şimdiki adıyla X), Facebook ve Alphabet’e (Google’ın çatı şirketi) ve dönemin CEO’larına dava açarak muhafazakar görüşlerin hukuksuz bir şekilde susturulduğunu öne sürmüştü.

WSJ’nin haberine göre, Trump’ın ekibi, Musk ile yakın ilişkisini göz önünde bulundurarak X ile olan davayı düşürmeyi düşündü. Musk’ın Trump’ın seçim kampanyasına 250 milyon dolar bağış yaptığı belirtiliyor. Ancak nihayetinde taraflar anlaşmaya vararak davayı sonlandırdı.

Musk, Tesla’nın yanı sıra federal bürokrasiyi kökten küçültmekle görevlendirilen Beyaz Saray’a bağlı yeni bir birim olan Devlet Verimliliği Departmanı'nın başında bulunuyor.

WSJ’ye göre, Trump’ın avukatları YouTube’un eski başkanı Trump’ın hesabını askıya aldıktan sonra Alphabet’e (Google) karşı açılan dava için de bir uzlaşma arayışında.