Elon Musk, Trump'ın siyasi çalışmaları için 100 milyon dolar bağışlayacak

The New York Times'ın (NYT) haberine göre, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki iş insanının bağış kararı, Başkan Trump'ın, Musk'ın şirketi Tesla'dan araç satın almasının ardından geldi.

Beyaz Saray kaynakları, NYT'ye Musk'ın 100 milyon dolarlık bağışını, başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Trump'ı destekleyen "America PAC" adlı siyasi eylem komitesi yerine, başkana bağlı başka bir dış kuruluşa yapmak istediğini aktardı.

Öte yandan, Kasım 2024 seçimlerinde Trump ve diğer Cumhuriyetçi adayların seçim kampanyalarına yaklaşık 288 milyon dolar bağış yapan Musk, en fazla siyasi bağış yapan isim olmuştu.

New York kentinde 8 Mart'ta göstericiler, Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil bayisine zorla girerek oturma eylemi düzenlemişti.

Bayi önünde döviz ve pankartlarla protestoya devam eden diğer göstericiler, "Musk seçilmiş biri değil", "Musk gitmek zorunda" sloganları atmıştı.

Başkan Trump ise Musk'a desteğini göstermek amacıyla bir Tesla araç satın alırken "Bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı." ifadesini kullanmıştı.