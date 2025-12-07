  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Elon Musk ve Polonya Başbakan Yardımcısı X'te kavga etti: Mars'a git!
Elon Musk ve Polonya Başbakan Yardımcısı X'te kavga etti: Mars'a git!

X’e verilen 120 milyon euroluk cezanın ardından Elon Musk’ın “AB kaldırılsın” çıkışı Avrupa’da kriz yaratırken, Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski’nin sert tepkisi tansiyonu daha da yükseltti.

Elon Musk’ın Avrupa Birliği’ni hedef alan paylaşımı, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’nin sert tepkisiyle krize dönüştü.

Tartışma, AB’nin X’e kestiği 120 milyon euroluk ceza ve Musk’ın uzun süredir süren “AB sansür uyguluyor” iddialarıyla daha da büyüdü.

Elon Musk, X hesabından yaptığı “How long before the EU is gone? #AbolishTheEU” (“AB ne zaman yok olur? AB kaldırılsın.”) paylaşımıyla Avrupa siyasetinde yeni bir tartışma başlattı. Musk’ın bu çıkışı, AB kurumlarının son dönemde X’e yönelik yaptırımlarının ardından geldi.

AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki ihlaller nedeniyle X’e 120 milyon euro para cezası kesmişti. İhlaller arasında doğrulama (mavi tik) sisteminde yanıltıcı tasarım, reklam şeffaflığının eksikliği ve araştırmacıların veri erişimini kısıtlama gibi maddeler yer alıyordu.

Musk, bu kararın ardından AB’yi “ifade özgürlüğünü bastırmakla” suçlamış ve Komisyon’un X’e “gizli sansür anlaşması teklif ettiğini” öne sürmüştü.

Sikorski’den sert yanıt: Mars’a git

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Musk’ın paylaşımına çok sert bir dille karşılık verdi.

Sikorski, Musk’a hitaben “Mars’a git. Orada Nazi selamına sansür yok” ifadesini kullanarak hem Musk’ın AB karşıtı söylemlerine hem de daha önce bir etkinlikte yaptığı ve Nazi selamına benzetilen el hareketine gönderme yaptı.

Sikorski ayrıca, Musk’ın AB karşıtı çıkışlarının “Avrupa’yı zayıflatmak isteyen çevrelerin işine yaradığını” söyledi.

Gerilim yeni değil: Musk’ın AB ile uzun süredir devam eden çatışması

Musk’ın AB’ye yönelik sert çıkışları, tek bir paylaşımın ötesinde daha geniş bir gerilimin parçası.

Daha önceki çıkışları ve iddiaları:

“AB bize gizli sansür anlaşması dayatmaya çalıştı.”

Musk, AB Komisyonu’nun X’e özel bir sansür protokolü teklif ettiğini öne sürmüş, Komisyon ise bu iddiayı reddetmişti.

DSA’ya yönelik eleştiri:

Musk, DSA’yı “bürokratik canavar” olarak nitelendirmiş ve AB’nin dijital platformları kontrol etmeye çalıştığını söylemişti.

X’in içerik politikaları üzerinden baskı iddiası:

Musk, AB’nin “ifade özgürlüğünü kısıtlayan zorunlu içerik denetimi” istediğini savunuyor. AB ise bu iddiayı “kullanıcı güvenliği ve şeffaflık gereklilikleri” olarak tanımlıyor.

Bu karşılıklı restleşmeler, AB–Big Tech ilişkilerindeki güç mücadelesinin en görünür örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

AB’de ifade özgürlüğü tartışması yeniden gündemde

Sikorski–Musk polemiği, Avrupa’da “ifade özgürlüğü”, “nefret söylemi”, “aşırılıkçı semboller” ve “platform sorumluluğu” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Sikorski’nin “Nazi selamı sansürü” ifadesi, AB’nin tarihsel hassasiyetlerini hatırlatırken; Musk’ın “AB yok olsun” çağrısı, Birlik içindeki siyasi kırılganlıkları yeniden gündeme taşıdı.

