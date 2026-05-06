Elon Musk: Yapay zeka hepimizi öldürebilir

OpenAI'ın kurumsal yapısı ve misyonuna ilişkin görülen davanın duruşmasında Musk, en kötü senaryoyu "Terminatör durumu" olarak nitelendirdi.

Gelişmiş yapay zeka sistemlerinin sıkı güvenlik önlemleri olmadan geliştirilmesi halinde kontrolden çıkabileceğini savunan Musk, "En büyük risk, yapay zekanın hepimizi öldürmesidir" dedi.

Davanın odağı kurumsal yapıdan "insanlığın bekasına" kaydı

Musk, davanın sadece bir yönetim anlaşmazlığı olmadığını, aksine uzun vadeli bir insanlık hayatta kalma meselesi olduğunu öne sürdü.

Davanın merkezinde Musk'ın, OpenAI'ın kâr amacı gütmeyen orijinal misyonundan saptığı ve büyük teknoloji firmalarıyla yapılan ortaklıklar sonrası tamamen kâr odaklı bir yapıya dönüştüğü iddiası yer alıyor.

TRT Haber'in Techtimes'tan aktardığına göre Musk, duruşma boyunca odağı kurumsal yönetimden yapay zekanın oluşturduğu tehlikelere kaydırdı. Gelişim hızının aşırı dikkat gerektirdiğini belirten Musk, sistemler daha özerk ve yetenekli hale geldikçe riskin arttığını savundu.

Mahkemede "bilim kurgu" gerginliği

Musk'ın "Terminatör" benzeri senaryolara yaptığı atıflar, mahkeme heyeti tarafından zaman zaman tepkiyle karşılandı. Hakimin, spekülatif argümanlar yerine hukuki dayanaklara odaklanılması yönündeki uyarılarına rağmen Musk, güvenlik kaygılarının OpenAI gibi kuruluşların operasyonel temelinde olması gerektiğini vurgulamaya devam etti.

OpenAI'dan Musk'a yanıt: Rekabetçi pozisyon alma çabası

OpenAI cephesi ise Musk'ın iddialarını reddederek, kâr amaçlı bir yapıya geçişin gelişmiş sistemleri ölçeklendirmek için gereken finansmanı sağlamak adına zorunlu olduğunu savundu.

Şirket yetkilileri ayrıca Musk'ın kendi rakip yapay zeka girişimlerine dikkat çekerek, bu hukuk mücadelesinin kısmen hızla büyüyen sektördeki rekabetçi konumlanma çabasıyla şekillendiğini öne sürdü.

Dava her ne kadar resmi olarak sözleşme yükümlülükleri ve kurumsal yapıya odaklanmış olsa da, yapay zeka dünyasının öncüleri arasındaki felsefi ayrışmayı; inovasyon önceliği ile güvenlik kısıtlamaları arasındaki çatışmayı gözler önüne seriyor.