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Elon Musk'a dava! Blade Runner 2049 filmi yapımcıları telif hakkı ihlali için harekete geçti

Tesla'nın "Robotaxi" adlı sürücüsüz aracının tanıtımında "Blade Runner 2049" filminin görüntülerin yasa dışı şekilde kullanılması üzerine yapımcılar harekete geçti. Telif hakkı ihlali suçlamasıyla Amerikalı milyarder Elon Musk'a, Musk'ın sahip olduğu ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'ya ve Warner Bros. Discovery şirketine davası açıldı.

Haber Merkezi
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Elon Musk'a dava! Blade Runner 2049 filmi yapımcıları telif hakkı ihlali için harekete geçti
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ABD’li milyarder Elon Musk’a telif davası açıldı. New York Times gazetesinin haberine göre, başrollerinde Ryan Gosling ve Harrison Ford'un yer aldığı "Blade Runner 2049" filminin yapım şirketi "Alcon Entertainment" yetkilileri, Tesla'nın sürücüsüz çalışan aracı Robotaxi'nin 10 Ekim'deki tanıtımında filmden sahneleri yansıtan ve aralarında Gosling'in benzerinin de bulunduğu, yapay zeka tarafından yaratılmış görüntülerin "izinsiz ve yasa dışı kullanıldığını" bildirdi.

Yapımcılar Musk’a, Tesla ve Warner Bros. Discovery'ye dava açtı

Musk'ın filmden görüntüleri kullanma talebini "zaman zaman nefret söylemine varan son derece politik, kaprisli ve keyfi davranışları" nedeniyle reddettiklerini ifade eden şirket yetkilileri, telif hakkı ihlali gerekçesiyle Musk'a, Tesla'ya ve film dağıtım şirketi Warner Bros. Discovery'ye dava açtıklarını açıkladı.

Film için otomotiv markalarıyla görüşmeler devam ediyor

Şirket yetkilileri, ayrıca yapımcılığını üstlendikleri "Blade Runner 2099" adlı televizyon dizisinin ortaklığı için diğer otomotiv markalarıyla görüşmelerde bulunduklarını ve bu görüşmeleri bozmak istemediklerini belirtti.

"Robotaxi" aracının tanıtımına ev sahipliği yapan Warner Bros. Discovery, 2017'de gösterime giren ve 1982 tarihli "Blade Runner" filminin devamı niteliğindeki Blade Runner 2049" filminin de dağıtımını yapmıştı.

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