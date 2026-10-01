Elon Musk'a Pentagon görevi: ABD ordusunun gelecekteki silahları için çalışacak

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Elon Musk'ı Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen Meridian Projesi'ne dahil etti. Musk, ABD ordusu için geliştirilebilecek yeni silah ve teknolojilerin incelenmesi, belirlenmesi ve önerilmesinden sorumlu ekibin eş liderlerinden biri olacak.

Geleceğin savaş alanları incelenecek

Meridian Projesi'nin temel amacı, gelecekteki savaş ortamlarını değerlendirmek ve ABD askerlerinin bu alanlarda ihtiyaç duyacağı silah ve teknolojileri ortaya koymak olarak açıklandı. Proje kapsamında belirlenen yeteneklerin geliştirilmesi, test edilmesi ve sahada kullanılmaya başlanmasına yönelik öneriler hazırlanacak.

Projede Musk'la birlikte üç isim daha var

Hegseth'in açıklamasına göre Musk, projeyi Anduril ve Oculus'un kurucu ortağı Palmer Luckey ile eski Temsilciler Meclisi Başkanı ve Georgia Cumhuriyetçisi Newt Gingrich ile birlikte yönetecek. Meridian'ın Pentagon dışından teknoloji uzmanları, yenilikçiler, iş dünyası liderleri, politika yapıcılar ve ulusal güvenlik uzmanlarının görüşlerinden yararlanacağı belirtildi.

Musk'ın adı resmi belgelerde yer almıyor

Meridian Projesi'ne ilişkin resmi belgelerde Elon Musk'ın isminin doğrudan yer almadığı belirtildi. Belgelerde bunun yerine Pentagon dışından farklı alanlardaki uzmanların projeye dahil edileceği ifade ediliyor. Forbes Türkiye'nin aktardığına göre Musk'ın projedeki rolü resmi bir görevden çok danışmanlık niteliğinde görünüyor.

Projenin raporu 2027'de sunulacak

Meridian Projesi kapsamında hazırlanacak bulgu ve tavsiyelerin en geç 28 Ocak 2027 tarihinde Savunma Bakanı Hegseth'in ofisine sunulması planlanıyor. Projenin bu tarihe kadar geleceğin savaş ortamları ve bu alanlarda kullanılabilecek yeni teknolojilere ilişkin çalışmalarını tamamlaması bekleniyor.

Musk'ın Washington'daki rolü yeniden gündemde

Musk'ın Meridian Projesi'ne dahil edilmesi, iş insanının Trump yönetimiyle yeniden yakınlaşmasının ardından geldi. Musk daha önce Hükümet Verimliliği Departmanı'na özel hükümet çalışanı olarak liderlik etmiş, yasal olarak belirlenen 130 günlük sürenin ardından görevinden ayrılmıştı. Trump ile Musk arasında daha sonra yaşanan görüş ayrılıklarının ardından iki ismin ilişkilerinin yeniden düzeldiği belirtiliyor.

Teknoloji ve savunma çalışmaları birleşiyor

Meridian Projesi, ABD Savunma Bakanlığı'nın gelecekteki savaş ortamlarına yönelik teknoloji ve silah çalışmalarına odaklanıyor.

Musk'ın eş lider olarak görevlendirilmesiyle birlikte teknoloji sektöründen bir ismin, ABD ordusunun gelecekte ihtiyaç duyabileceği savunma teknolojilerinin belirlenmesine yönelik çalışmada yer alması öne çıkan gelişme oldu.