Elon Musk'ın babası, 6 çocuğunu istismar etmekle suçlanıyor

Suçlamalar, polis ve mahkeme kayıtlarına, kişisel yazışmalara, aile bireyleri ve sosyal hizmet uzmanlarıyla yapılan röportajlara dayanıyor. İddialar arasında Güney Afrika ve Kaliforniya’da, Errol Musk’ın beş çocuğu ve üvey çocuğuna yönelik istismar şikâyetleri bulunuyor.

İlk uygunsuz davranış vakası 1993 yılına dayanıyor. O dönemde Errol’un dört yaşındaki üvey kızı, kendisine dokunduğunu söyledi. On yıl sonra ise kız, üvey babasını kendi iç çamaşırlarını koklarken yakaladığını iddia etti. Ayrıca iki öz kızı ve bir üvey oğluna da istismarda bulunmakla suçlanıyor.

2023 yılında, o sırada beş yaşında olan oğlunun kendisine babasının dokunduğunu söylemesi üzerine aile üyeleri ve bir sosyal hizmet görevlisi müdahalede bulundu. Errol Musk’a karşı üç ayrı polis soruşturması açıldı, fakat şimdiye dek herhangi bir suçtan mahkûm edilmedi.

Haber Global'in aktardığına göre bu soruşturmalardan ikisi kapatıldı, üçüncüsünün akıbeti ise belirsiz. Aile, büyük oğul Elon Musk’tan yardım istedi. Elon'a gönderilen mektupta “Gerçekten bu konularda senin tavsiyene, yardımına ve rehberliğine ihtiyacımız var; çünkü bu çocukların her gün acı çektiğini görüyoruz”, deniyor.

Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin kurucusu olan Elon Musk, yorum taleplerine yanıt vermedi. Babası ise suçlamaları reddederek bunları “tamamen yanlış ve son derece saçma” olarak nitelendirdi. Errol, suçlamaların, bazı aile bireyleri tarafından oğlunu –Elon Musk’ı– maddi çıkar için şantajla köşeye sıkıştırmak amacıyla uydurulduğunu ileri sürdü.

Errol Musk, büyük oğluyla hâlâ iyi ilişkileri olduğunu ve ona “çok yakın” olduğunu savundu. Ancak Elon Musk, 2017’de Rolling Stone dergisine verdiği bir röportajda, babasının “hayal edilebilecek neredeyse bütün kötü şeyleri yaptığını” söylemişti. 2023’te yayımlanan yetkili biyografilerinden birinde ise babasıyla iletişim kurmadığını belirtmişti. Elon Musk, 10 yaşındayken babasının yanına taşınmış, fakat bu karardan daha sonra pişmanlık duymuştu.

The New York Times’ın araştırması, aile içi sorunların Elon Musk’ı onlarca yıldır etkilediğini ve akrabalarının sık sık kendisinden yardım istediğini ortaya koyuyor. ABD’de imparatorluğunu inşa etmiş olmasına rağmen, Musk’ın Güney Afrika ile bağı hâlâ güçlü bir şekilde devam ediyor.