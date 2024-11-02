Elon Musk’ın başı Twitter’ın eski CEO’suyla dertte!

Ünlü girişimci Elon Musk, iki yıl önce ünlü sosyal medya şirketi Twitter’ı 44 milyar dolara satın alarak ismini “X” olarak yeniden markalandırdıktan sonra işten çıkardığı binlerce Twitter çalışanının geriye dönük maaş ve tazminat talepleriyle ilgili hukuki mücadele veriyor.

Bloomberg haberine göre, eylül ayında kapalı kapılar ardında yürütülen bir uzlaşmada en az bir eski çalışana tazminat verilmesi kararı çıkmıştı. Bu, benzer davalarda emsal teşkil edebilir.

Anlaşmadaki detay

Eski yöneticiler, mart ayında açtıkları davada, Walter Isaacson’ın yazdığı Musk biyografisindeki bir ifadeye atıfta bulundu. Biyografide Musk’ın, Twitter satın almasını tamamlama süreci için, “Bu gece ile yarın sabah arasında 200 milyon dolarlık bir fark olduğunu” söylediği aktarılıyor.

Temmuz ayında Musk ve X, federal Çalışan Emeklilik Gelir Güvenliği Yasası (ERISA) kapsamında işten çıkarılan yaklaşık 6 bin çalışana 500 milyon dolar tazminat ödenmesi gerektiği iddiasını reddettikleri bir davayı kazanmıştı.

Yöneticiler tazminat talep ediyor

ABD Bölge Yargıcı Maxine Chesney, cuma günü Musk’ın avukatlarının Agrawal’ın iddialarının reddedilmesi talebini geri çevirdi. Böylelikle Agrawal’ın iddiaları kabul edildi. Agrawal’a davada, Twitter’ın üst düzey hukuk yetkilisi Vijaya Gadde, mali işler sorumlusu Ned Segal ve genel danışman Sean Edgett eşlik ediyor. Eski yöneticiler, kendilerine bir yıllık maaş, alacaklı oldukları hisse fiyatına göre hesaplanan hak edilmiş bonusların tazminat olarak ödenmesi gerektiğini iddia ediyor.

Yargıç Chesney, “çekirdek teknoloji” bölümünden sorumlu genel müdür Nicholas Caldwell’in açtığı, tazminat karşılığı olarak 20 milyon dolar talep ettiği diğer bir davayı da denetliyor. Cuma günü yargıç, Caldwell’in Agrawal’ın iddialarına benzer taleplerini reddetme yönündeki Musk’ın talebini geri çevirdi.

X temsilcileri, yorum talebine yanıt vermedi.