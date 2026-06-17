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Elon Musk'ın serveti 1,4 trilyon dolara ulaştı

SpaceX’in hisselerindeki hızlı yükselişle birlikte Musk’ın serveti de artmaya devam etti. Şirketin piyasa değerinin Amazon’u ve kısa süreli olarak Microsoft’u geride bırakması, Musk’ın servetine önemli bir katkı sağladı.

Haber Merkezi
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Elon Musk'ın serveti 1,4 trilyon dolara ulaştı
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Elon Musk’ın serveti salı günü saat 10:32 itibarıyla 1,4 trilyon dolar olarak hesaplandı. Bu, bir önceki işlem gününün kapanışına göre 100 milyar dolardan fazla artış anlamına geliyor.

Dünyanın en zengin ikinci ismi Google kurucularından Larry Page olurken, serveti yaklaşık 300–314 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Forbes verilerine göre Musk’ın serveti, 1 trilyon dolar azalsa bile hâlâ Page’in çok üzerinde kalıyor ve Nvidia kurucusu Jensen Huang ile Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in toplam servetini de aşıyor.

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