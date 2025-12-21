Elon Musk'ın serveti bir kez daha rekor kırdı: 749 milyar dolar

ABD'nin Delaware Yüksek Mahkemesi'nin, Elon Musk'ın 139 milyar dolar değerindeki maaş ve ödül paketini onaylamasının ardından ünlü milyarderin servetinde büyük bir sıçrama yaşandı.

Söz konusu ödül paketi, şirket yönetim kurulu ile Musk arasında 2018 yılında karara bağlanmıştı. O dönem yaklaşık 56 milyar dolar değerinde olan bu anlaşma, daha önce mahkemeler tarafından birkaç kez reddedilmişti.

Delaware Yüksek Mahkemesi'nin son kararı, tartışmalı paketi nihai sonuca bağladı.

600 milyar dolar barajını aşan ilk insan olmuştu

Elon Musk, geçtiğimiz haftanın başında serveti 600 milyar doların üzerine çıkan tarihteki ilk insan unvanını kazanmıştı. Cuma günü gelen mahkeme kararı ise bu rekoru 749 milyar dolara taşıdı.

Öte yandan, Tesla yönetim kurulu geçtiğimiz kasım ayında Musk için çok daha büyük bir ödül paketini onayladı. 1 trilyon dolar değerindeki bu yeni paketin Musk'a verilebilmesi için, şirketin 2035 yılına kadar belirlenen hedefleri tutturması şartı koşuldu.