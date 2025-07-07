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Elon Musk’ın siyasi hamlesi Tesla hisselerini sarstı

Musk'ın yeni siyası parti kuracağı haberi Tesla hisselerini zayıflattı.

Haber Merkezi
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Elon Musk’ın siyasi hamlesi Tesla hisselerini sarstı
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Elon Musk'ın ABD'de yeni bir ABD siyasi partisi kuracağını açıklamasının ardından Tesla hisseleri değer kaybetti.

Musk'ın odak noktasıyla ilgili yatırımcı endişelerini artıran bu açıklama sonrasında Nasdaq'da seans öncesi işlemlerde Tesla hisseleri 312,7 dolara kadar geriledi.

Tesla hisseleri Frankfurt'ta da yüzde 3'ün üzerinde düşüş yaşadı.

Wedbush'tan deneyimli teknoloji analisti Dan Ives, Musk'ın Tesla'nın "en büyük varlığı" olduğunu ve siyasetin derinliklerine dalma kararının şirketin hisselerini muhtemelen baskı altına alacağını söyledi.

Ives, "Tesla'nın Musk'a CEO ve en büyük varlığı olarak ihtiyacı var ve bir kez daha siyasi rotaya girmemeli, aynı zamanda Trump'ın kötü tarafına geçmemeli. Musk'ın ne kadar ileri gideceğine bağlı olarak bu çabanın siyasi doğası göz önüne alındığında Tesla yönetim kurulunun bir noktada dahil olması da bizi şaşırtmaz" dedi.

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