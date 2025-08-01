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Elon Musk'ın Trump ve Cumhuriyetçilere 15 milyon dolar verdiği ortaya çıktı

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın, aralarındaki kavga ve gerilime rağmen ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçiler'e haziran ayında 15 milyon dolar verdiği tespit edildi.

Haber Merkezi
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Elon Musk'ın Trump ve Cumhuriyetçilere 15 milyon dolar verdiği ortaya çıktı
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Politico'nun Federal Seçim Komisyonu verilerine dayandırdığı haberine göre, Musk'ın kamu önünde defalarca ters düştüğü Trump'a desteği sürüyor.

Belgeler, Musk'ın Trump'ın seçim kampanyası olan MAGA'ya haziran ayında 5 milyon dolar verdiğini ortaya koyuyor.

Ayrıca Musk, Cumhuriyetçilerin Kongre Liderliği Fonu ve Senato Liderliği Fonuna da 27 Haziran'da 5'er milyon dolar verdi.

Söz konusu organizasyonların, Cumhuriyetçilerin Kongredeki etkisi ve Trump'ın siyasi operasyonları için önemli bir yeri olduğuna işaret edilen haberde, Musk'ın bu bağışlardan sadece bir hafta sonra kendi siyasi partisini kuracağını açıkladığı anımsatıldı.

Organizasyonlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Trump- Musk kavgası

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'la ilgili büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı.

Donald Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

İkili daha sonra birçok kez birbirinin aleyhinde açıklamalarda bulunmuştu.

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