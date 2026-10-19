Elon Musk'ın uçan araba gösterisi Çin'de nasıl karşılandı? İşte dev üreticilerin değerlendirmeleri

Tanıtım görselleri ve video kayıtları Çin sosyal medyasında hızla yayılırken, ülkenin önde gelen otomotiv markaları projeye geniş yer ayırdı. Elektrikli araç üreticisi NIO'nun kurucusu ve CEO'su Li Bin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda aracın mühendislik başarısına vurgu yaparak Tesla'yı kutladı. Benzer şekilde, XPENG AEROHT kurucusu Zhao Deli de sergilenen gösteriyi cesur bir yaratıcılık hamlesi olarak nitelendirerek vektörel itki kontrolü teknolojisinin geleceğe duyulan inancı pekiştirdiğini ifade etti.

Uçuş güvenliği ve sertifikasyon süreçleri kritik eşik

Gelişmeyi değerlendiren XPENG Yönetim Kurulu Başkanı He Xiaopeng, yeni Roadster'ı uçan otomobil konseptinin dikkat çekici alternatiflerinden biri olarak tanımladı. Ancak He, bu teknolojinin sokaklara inmesinin yalnızca tasarımla sınırlı kalmadığını; uçuş güvenliği, menzil performansı ve uluslararası düzenleyici kurumların vereceği sertifikasyon süreçlerine bağlı olduğunu vurguladı. Bu tür yenilikçi projelerin hem ABD'de hem de Çin pazarında uzun soluklu yasal çalışmalara ihtiyaç duyduğunun altı çizildi.

Geleceğin modelleri ve üretim takvimi

Tanıtım sırasında gerçekleştirilen özel gösteride Roadster, dikey konumda havada asılı kalma manevraları ve 180 derecelik yön değişimleriyle dikkatleri üzerine çekti. Performance, Thrust ve Rocket olmak üzere üç farklı versiyonla sunulması planlanan araçların yaklaşık 483 kilometre menzile ve saatte 370 kilometrenin üzerinde azami hıza ulaşması öngörülüyor. Çin pazarında şimdiden ön sipariş süreçleri başlarken, CEO Elon Musk'ın işaret ettiği 2028 üretim hedefinin hayata geçip geçemeyeceği merakla bekleniyor.