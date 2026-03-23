Elon Musk’ın yeni hedefi devasa çip fabrikası

Her iki şirketin de CEO’su olan Musk, Austin’de her türlü çipi üretmek ve test etmek için gerekli tüm ekipmana sahip bir “ileri teknoloji fabrikası” ile başlayacağını söyledi. Yarı iletken üretiminde geçmişi bulunmayan Musk, sektörün arzını artırmasına rağmen kendisinin ihtiyaç duyacağı çiplerin tedarikine yetişmekte çok yavaş hareket ettiğini belirtti.

Musk, "Ya Terafab’ı inşa ederiz ya da çiplere sahip olamayız ve çiplere ihtiyacımız var, bu yüzden Terafab’ı inşa ediyoruz" dedi. Proje, yılda bir terawatt’lık bilgi işlem gücünü desteklemeyi hedefliyor.

Tesisin iki çip türü üreteceği açıklandı: biri araçlar, robotaksiler ve Optimus insansı robotlar için kenar ve çıkarım odaklı, diğeri ise SpaceX ve xAI tarafından kullanılacak yüksek güçlü uzay çipi. xAI, SpaceX’in Şubat 2026’da satın aldığı yan kuruluş olarak çiplerin çoğunu kullanacak.

Projenin finansmanı için SpaceX, bu yaz rekor bir halka arz ile 50 milyar dolar yatırım toplamak ve 1,75 trilyon dolar değerleme hedefliyor. Tesis, Tesla’nın mevcut Austin merkezine ve gigafactory alanına yakın bölgede kurulacak. Tesla, xAI ile Digital Optimus projesi ve Grok entegrasyonu gibi yapay zekâ projelerinde iş birliğini sürdürüyor.

Musk, yılda 100 ila 200 gigawatt bilgi işlem gücünü destekleyebilecek çipler ile uzayda bir terawatt’ı destekleyebilecek çipler üretmek gibi belirli planları sıraladı ancak tesis veya üretim için herhangi bir zaman çizelgesi vermedi.