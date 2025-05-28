Elon Musk'tan Trump'ın vergi indirimi tasarısına tepki: Hayal kırıklığına uğradım

ABD'li iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği vergi indirimi tasarısına yönelik eleştirilerini dile getirdi. CBS Sunday Morning programına katılan Musk, tasarının hem bütçe açığını artıracağını hem de Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) çalışmalarını olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Trump’ın "büyük güzel yasa tasarısı" olarak nitelediği düzenlemeye dair konuşan Musk, "Açıkçası bütçe açığını azaltmak bir yana artıran ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görmek beni hayal kırıklığına uğrattı" ifadelerini kullandı.

Musk, tasarının hem hacimli hem de etkili olamayacağı yönündeki düşüncelerini ise "Bence bir yasa tasarısı büyük ya da güzel olabilir ama ikisi birden olabilir mi bilmiyorum" sözleriyle ifade etti.

Vergi tasarısının içeriği neydi?

Trump’ın seçim vaatlerinden biri olan vergi indirimlerini içeren tasarı, Cumhuriyetçi üyeler tarafından ABD Temsilciler Meclisi’ne sunulmuştu. "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" adı verilen 1116 sayfalık düzenleme; eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılmasını, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden vergi alınmamasını ve 2017 yılında kabul edilen bazı vergi indirimlerinin süresinin uzatılmasını hedefliyor.

Aynı zamanda elektrikli araçlar ve temiz enerjiye yönelik vergi teşviklerinin kısıtlanması gibi düzenlemeleri de içeren tasarının, 4 Temmuz’a kadar Trump’ın imzasına sunulması planlanıyor. Meclis oylamasında tasarı 215 "evet" oyuna karşı 214 "hayır" oyu ile kabul edilirken, Senato'da da 51'e karşı 48 oyla onaylanmıştı.