Elon Musk'tan Venezuela'ya ücretsiz internet
Elon Musk'tan ABD'nin Venezuela operasyonuna destek geldi. Musk Venezuela'ya 1 ay Starlink'le bedava internet verileceğini söyledi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in ABD güçleri tarafından kaçırılmasının ardından Elon Musk operasyona ilişkin destek mesajı vererek "Venezuela artık hakettiği refaha kavuşabilir" mesajını paylaşmıştı.
Musk, "Veneuzela halkına destek olarak" ifadeleriyle Starlink şirketinin 3 Şubat tarihine kadar ücretsiz geniş bant internet bağlantısı vereceği bilgisini paylaştı. Musk'ın bu mesajları X üzerinde beğeni topladı.
In support of the people of Venezuela 🇻🇪 https://t.co/JKxOFWsikP— Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2026