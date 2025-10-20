Elon Musk’tan yeni adım: X'te kullanılmayan kullanıcı adları satışa çıkarılacak

  1. Ekonomim
Elon Musk’ın sahibi olduğu X, atıl durumdaki kullanıcı adlarını ücretli hale getiriyor. “Handle Marketplace” adlı yeni sistemle Premium Plus ve Premium Business aboneleri, boşta olan kullanıcı adlarını satın alabilecek. “

Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, kullanılmayan veya aktif olmayan kullanıcı adlarını satışa sunmaya başlacağını duyurdu.

X Handle Marketplace olarak adlandırılan yeni pazar yeri, ücretli kullanıcıların aktif olmayan kullanıcı adlarını satın almasına olanak tanıyor. 

Şirket, bunu “sektörde bir ilk” olarak tanımlıyor. X Handle Marketplace yalnızca ücretli Premium+ ve Premium Business abonelerine açık olacak. Kullanıcı adları ise "öncelikli" ve "nadir" olmak üzere iki kategoriye ayrılarak satılacak.

Nadir kullanıcı adlarının fiyatı 2 bin 500 dolardan başlıyor

CNBC'de yer alan habere göre öncelikli kullanıcı adları ücretsiz olarak talep edilebiliyor. Başvurular üç iş günü içinde inceleniyor ve onaylandığında kullanıcı mevcut takipçilerini veya gönderi geçmişini kaybetmeden yeni adı alabiliyor.

Kısa, jenerik veya kültürel açıdan değerli adlardan oluşan nadir kullanıcı adlarının fiyatları ise 2 bin 500 dolardan başlayıp yedi haneli rakamlara kadar çıkabiliyor.

Alınan kullancı adları yeniden devredilemiyor veya yeniden satılamıyor.

Elon Musk, 2022’de platformu satın almasından bu yana X'ten gelir elde etmeye çalışıyor. Daha önce ücretli doğrulama sistemleri (mavi tik), reklam reformları ve xAI tarafından geliştirilen yapay zekâ asistanı Grok gibi yenilikler hayata geçirilmişti.

